“ตั๊น จิตภัสร์” ลุยสระแก้ว เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบเหตุชายแดนไทย–กัมพูชา มอบกำลังใจประชาชน–เจ้าหน้าที่อุทยานฯ

“ตั๊น จิตภัสร์” ลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามผลกระทบสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่อุทยานฯ มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง และถุงยังชีพ ย้ำกระทรวง ทส. พร้อมสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
วันนี้(13 ธ.ค. 2568 )นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายน.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปธ.ทปษ.รมว.ทส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
นางสาวจิตภัสร์ เปิดเผยว่า คณะได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติบริเวณตะเข็บชายแดนไทย–กัมพูชา รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุความขัดแย้งในพื้นที่ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบภายในเขตอุทยานฯ พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง และถุงยังชีพ รวมถึงเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมรับชมการสาธิตการทำ “โป่งดิน” สำหรับสัตว์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญของระบบนิเวศในผืนป่าชายแดน
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง