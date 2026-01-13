มทภ.1 มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ตั๊น-ทีมงานทส. “ ขอบคุณหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดน ปกป้องอธิปไตยชาติ

มทภ.1 มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ตั๊น จิตภัสร์ ” และทีมงานทส. เพื่อขอบคุณบทบาทหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดน ปกป้องอธิปไตยชาติ ย้ำความร่วมมือทุกภาคส่วน สนับสนุนกองทัพอย่างเป็นเอกภาพ เดินหน้ารักษาความมั่นคงประเทศ
วันนี้ (13 ม.ค. 2569) ที่ กองทัพภาคที่ 1 พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร อดีตประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อดีต ปธ.ทปษ.รมว.ทส.) พร้อมคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูบทบาทในการร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงชายแดน และการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ
โดยผู้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลัดกระทรวง ทส.) นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวง ทส. และ นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคงดังกล่าว
ทั้งนี้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อเสริมการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของ กองกำลังบูรพา และ กองทัพบก ในการปฏิบัติการสำคัญเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศ
นอกจากนี้ น.ส.จิตภัสร์ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หน้างานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำลังพลของกองทัพ และความมั่นคงของประเทศโดยรวม
ด้าน น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กล่าวยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมกันปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานพลเรือน และหน่วยงานด้านความมั่นคง