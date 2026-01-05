“ตั๊น จิตภัสร์” ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านชูนโยบาย ทกม.หนุนกองทัพเต็มกำลัง

สระแก้ว- “ตั๊น จิตภัสร์” ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้าน-ทหารปฏิบัติงานหน้าแนว ย้ำนโยบายพรรคไทยก้าวใหม่ ให้ความสำคัญการฟื้นฟูและเยียวยาเยียวยา หนุนภารกิจกองทัพ ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงเต็มกำลัง
วันนี้ ( 5 ม.ค.) น.ส. จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร ผู้แทนจากพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมทีมงานและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.สระแก้ว ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านบริเวณแนวชายแดนสระแก้ว พร้อมตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนจากเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา พร้อมเผยว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านของตนเองได้อย่างมั่นใจ
พร้อมขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าภูมิลำเนาได้โดยไม่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะการเก็บกู้วัตถุระเบิด สะเก็ดระเบิด หรืออาวุธสงครามที่อาจยังตกค้างอยู่ในพื้นที่
น.ส.จิตภัสร์ ยังได้แสดงความเห็นถึงข้อกังวลเกี่ยวกับเงินเยียวยาที่ภาครัฐจัดสรรให้ประชาชนที่อาจไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับมาใช้งานได้จริง โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและเร่งจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครัวเรือน
“นโยบายของ พรรคไทยก้าวใหม่ คือการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและเยียวยาซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรค ทั้งนี้แม้ขณะนี้จะอยู่ในหยุดยิงแต่ด็ยังไม่อาจไว้วางใจ กัมพูชาได้ทั้งหมด โดย พรรคไทยก้าวใหม่ มีนโยบายสนับสนุนภารกิจของกองทัพ ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องงบประมาณ การเสริมกำลัง และการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ”
และยังระบุอีกว่า พรรคฯ มีแนวคิดผลักดันนโยบายด้านสวัสดิการ เพื่อดูแลกำลังพลทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่เฉพาะผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละปกป้องประเทศ พร้อมขอส่งกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกนายที่ยังคงตรึงกำลังปฏิบัติหน้าที่ตลอดแนวชายแดน