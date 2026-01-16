ไทยประกาศศักยภาพจัดอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ยกระดับสนาม–สิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานสากล

ประเทศไทยประกาศความพร้อมเต็มรูปแบบในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยมุ่งยกระดับสนามแข่งขัน ระบบขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับนักกีฬา คณะผู้ติดตาม และสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (ASEAN Para Games 2025) เตรียมจะเริ่มต้นแข่งขันในระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการแข่งขันหลัก พร้อมต้อนรับนักกีฬาพาราจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพได้ดำเนินการปรับปรุงสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม ทั้งด้านโครงสร้างและระบบอำนวยความสะดวก ภายใต้แนวคิด “เพื่อทุกคน” (Universal Design) ครอบคลุมทางลาด ห้องน้ำ พื้นที่บริการนักกีฬา ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (Main Press Center ASEAN PARA GAMES 2025) รวมถึงระบบป้ายสัญลักษณ์และการสื่อสารภายในสนาม เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม
ขณะเดียวกัน ได้มีการวางแผนระบบขนส่งอย่างเป็นระบบตลอดช่วงการแข่งขัน ทั้งรถรับ–ส่ง เฉพาะกิจ รถที่รองรับการใช้งานของรถเข็น รวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสนามแข่งขัน หมู่บ้านนักกีฬา และที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในทุกมิติของการจัดการแข่งขัน อาทิ การต้อนรับคณะนักกีฬาจากแต่ละชาติ โรงแรมที่พัก การรักษาความปลอดภัย การตรวจคลาสนักกีฬา การควบคุมสารกระตุ้นต้องห้าม ตลอดจนระบบการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่ การแสดง และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน โดยจนถึงขณะนี้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬาพาราควบคู่กับมาตรฐานสากล และการสร้างประสบการณ์การแข่งขันที่ดีที่สุดให้แก่ทุกชาติที่เข้าร่วม
แฟนกีฬาชาวไทยและอาเซียนสามารถร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาพาราจากทุกชาติ ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 โดยติดตามโปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน และข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์ www.aseanparagames2025.com และ Facebook: ASEANParaGamesThailand2025