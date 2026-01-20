กกต. สั่งลุยปราบซื้อเสียงเลือกตั้ง ลั่นต้องจับให้ได้กู้ศักดิ์ศรี

เลขา กกต.สั่ง กกต.จังหวัดปรับแนวทางจากรณรงค์ เปลี่ยนเป็นเร่งปราบซื้อเสียงเลือกตั้ง สส. ต้องจับให้ได้ กู้เกียรติยศและศักดิ์ศรี ไม่ให้ประชาชนผิดหวัง
วันที่ (20ม.ค.69) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ส่งข้อความในกลุ่มไลน์สำนักงาน กกต.ถึงเจ้าหน้าที่ กกต. ทุกคน หลังมีข่าวเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการเลือกตั้ง สส.หัวละ 7,500 บาท และมีกระแสเรียกร้องให้ กกต.ลุยจับการซื้อเสียง โดยเลขา กกต. สั่งการว่า จากนี้จะเป็นหัวข้อหลัก สำนักงานจะอยู่ได้ ไม่ได้ อยู่ที่ประเด็นนี้เป็นหลักแล้ว ผู้เกี่ยวข้องไปหามาตรการ ทำแค่เป็นรูปแบบไม่พอ
และขอให้ทั้งส่วนกลางและจังหวัดต้องเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ส่วนการป้องกัน ป้องปราม ปราบปรามจังหวัดต้องมีมาตราการที่เป็นรูปธรรม จับให้ได้ อย่าให้เกิด อย่าให้สังคมผิดหวังองค์กรจะอยู่ยาก หรืออยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรี จากนี้ต้องขยับแรง หน้าที่คือเกียรติ