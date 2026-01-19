เลขา กกต. สั่ง จนท.รณรงค์ให้ ปชช.ไม่เลือกผู้สมัครซื้อเสียง-ไม่รับเงิน ชี้เป็นภัยประชาธิปไตย รับเรื่องร้องเรียนแล้ว 32 คำร้อง

เลขา กกต.สั่ง จนท.รณรงค์ให้ ปชช.ไม่เลือกผู้สมัคร สส.ซื้อเสียง และไม่รับเงิน ชี้เป็นภัยต่อชาติและระบอบประชาธิปไตย ล่าสุดมีคำร้องเลือกตั้ง 32 เรื่อง
วันนี้ (19 ม.ค.69) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ส่งข้อความในกลุ่มไลน์สำนักงาน กกต.ถึงเจ้าหน้าที่ กกต. ทุกคนระบุว่า มีข้อสังเกตถึงพวกเราและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ว่าขณะนี้ สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ปี 69 เป็นจำนวนมาก ผมเห็นว่าการรณรงค์ให้คนออกมาออกเสียงการเลือกตั้ง ไม่น่าจะเป็นประเด็นหรือมีข้อกังวลแล้ว เพราะดูสถานการณ์ ณ วันนี้ ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น่าจะน้อยกว่าการเลือกตั้ง ปี 66 คือมากกว่า 75%
“จึงให้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกจากจะรณรงค์หรือการประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้สิทธิออกเสียงแล้ว ควรเน้นไปที่การมาออกเสียงที่สุจริต ไม่เลือกเพราะมีคนให้เงิน หรือไม่รับเงิน ซึ่งการรับเงินนอกจากจะมีโทษแล้ว ยังเป็นภัยต่อประเทศชาติและระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย”
นายแสวง ระบุต่อว่า ด้านสืบสวน สอบสวน ควรจะเน้นการป้องกัน ป้องปราม ไม่ให้การกระทำดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสำนักงานด้วย
ทั้งนี้มีรายงานว่าขณะนี้มีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้ว 32 คำร้อง