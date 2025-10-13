“บูม หมูทะ” ซึ้ง “เจนนี่” ให้ค่าจ้างเดือนละ 3 ล้าน! เหมือนเกิดใหม่ เดือนที่แล้วเพิ่งโดนโกงหมดตัว

แม้จะเปิดมิติใหม่แห่งการขาย แหกทุกกฎเกณฑ์ จนทำให้มีคนออกมาวิเคราะห์กันสะเทือน ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการขายสไตล์ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ กับการใส่ชุดนอนไลฟ์ขาย หน้าสด แต่กลับทำยอดทะลุทะลวงจนเจ้าของแบรนด์ต่างยกโขยงไปบ้านเจนนี่ จนทำให้เกิดแฮชแท็ก “เทศกาลเจนนี่” ขนาดนั่งไลฟ์ขายระหว่างรอคิว ก็ยังทำรายได้งามๆ เจ้าของแบรนด์ยิ้มกริ่มกันถ้วนหน้า โดยวันที่ 4 ปิดยอดการขายกว่า 126 ล้าน
แต่ก็ไม่วายโดนดรามาหลากหลาย ทั้งไม่ช่วยเจ้าของแบรนด์ เพราะบางช่วงเจนนี่ออกอาการเบลอ เนื่องจากนอนน้อย การถูกยกเลิกสินค้า ได้ไม่ตามเป้า หรือแม้แต่เลือกคนดังมากกว่า งานนี้เจ้าตัวก็ตอบกลับเคลียร์ทุกดรามา
ล่าสุดเจนนี่ก็โดนดรามาเรื่องค่าตัว “บูม หมูทะ” ที่มาช่วยไลฟ์ขายตั้งแต่วันแรกๆ และเต็มที่ทุกไลฟ์ ซึ่งงานนี้ บูม ได้โพสต์ข้อความสยบทุกดรามา ยืนยันว่าเจนนี่ให้เดือนละ 3 ล้าน!
“เพื่อนทั้ง 2 คนบอกว่าต่อไปนี้จะให้บูมเดือนละ 3 ล้าน
ไม่รวมกับที่เจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่จะให้เพิ่ม ถ้าบูมไม่รับเงินเพื่อนบอกไม่ต้องมาช่วยไลฟ์อีก ขอบคุณมากๆ ไม่รู้จะขอบคุณเพื่อนทั้ง 2 อย่างไง เดือนที่แล้วโกงหมดตัว เดือนนี้เหมือนได้เกิดใหม่จริง 🥹🥹
ขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้โอกาส รัชนก สุวรรณเกตุ ฉัตรมงคล สมแก้ว”