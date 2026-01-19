“แสวง" ชี้ซื้อเสียงหัวละ 7,500 อาจแค่ประเมินทางวิชาการ ต้องตรวจสอบก่อน หน้าที่ กกต.ต้องทำให้เงินไร้ผลต่อการเลือกตั้ง

“แสวง" ชี้ผลสำรวจซื้อเสียงหัวละ 7,500 บาท อาจแค่ประเมินทางวิชาการ ต้องตรวจสอบก่อน หน้าที่ กกต. ต้องทำให้เงินไม่มีความหมายต่อผลเลือกตั้ง คุยกกต. มีฐานข้อมูล-การข่าวพื้นที่สีแดง แข่งขันดุเดือด ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว-ตำรวจ-เครือข่ายป้องปรามไม่ให้เกิด
วันนี้ ( 19 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ออกมาเปิดเผยข้อมูลผลสำรวจ ว่า มีการซื้อเสียงกันดุเดือด ถึงขั้นหัวละ 7,500 บาทนั้น ว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงาน กกต. จะต้องขยับตัวเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว โดย กกต. มุ่งเน้นไปที่การป้องปรามไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการและเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของการข่าว กกต.รับรู้ข้อมูลอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบถึงจำนวนเงินที่แน่นอนว่ากี่บาท อาจเป็นการประเมินหรือความเห็นตามหลักวิชาการของทางเอกชนเอง แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องจัดการต้องทำให้เรื่องพวกนี้ไม่มีนัยยะสำคัญต่อการลงคะแนน หรือไม่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้คนชนะการเลือกตั้งได้
ยืนยันไม่จำเป็นที่ต้องให้เอกชนมาให้ข้อมูล เพราะ กกต. มีหน้าที่ป้องกันและรับทราบข้อมูลเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดขึ้น
"เรื่องเล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องของเมืองหรือเกมอำนาจ แต่สิ่งที่เราทำคือการปฏิบัติ ช่วงนี้การป้องกันป้องปรามโดยการใช้ข่าวร่วมกับฝ่ายบ้านเมือง และใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วลงไปในพื้นที่ที่ได้แบ่งกันไว้ไม่รู้จะเป็นสีแดง สีเหลือง หรือสีขาว ซึ่งเราทำแบบนี้ทุกครั้ง ทั้งนี้ข่าวกับเรื่องจริงมันอาจจะคนละเรื่อง”
เมื่อถามว่าในพื้นที่สีแดงส่วนใหญ่อยู่ในภาคไหน นายแสวง กล่าวว่า พื้นที่สีแดงมีอยู่ในทุกภาค ไม่ได้เจาะจงที่ภาคใดภาคหนึ่งเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดความรุนแรงหรือความเข้มข้นของการแข่งขันในแต่ละเขตเลือกตั้ง คำว่ารุนแรงไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังเสมอไปแต่หมายถึงความเข้มข้นในการชิงชัย ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้ ทุกคนสามารถกระทำผิดได้หมด ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สมัครเอง ประชาชน หรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งเองก็ตาม เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเพราะจะทำให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับ
นายแสวง ยังกล่าวถึงการที่ส่งข้อความ ถึงเจ้าหน้าที่ กกต. ให้ช่วยกันรณรงค์ไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ว่า ส่วนตัวอยากให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ อยู่บนพื้นฐานบรรยากาศที่ดี และเป็นคะแนนที่สุจริต เพราะสะท้อนถึงคุณภาพของการเลือกตั้ง ซึ่งเราต้องการ 2 อย่าง คือ ปริมาณคนไปใช้สิทธิ์มากๆ ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วง เชื่อว่าจะผู้ไปใช้สิทธิ์จะมากกว่าครั้งที่แล้ว ที่อยู่ที่ 75%
ส่วนคุณภาพคะแนน ก็อยากให้เกิดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดูนโยบาย แล้วเห็นว่าพรรคไหนหรือผู้สมัครคนไหน จะเป็นผู้แทนเขาได้ก็ควรจะเลือกตรงนั้น แต่ไม่ใช่เลือกด้วยเหตุผลอื่น จึงไม่อยากให้เกิดเงื่อนไขแบบนี้ ย้ำว่าอยากให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ หรือเป็น จุดเริ่มต้นของการนำไปใช้พัฒนาประเทศตามศักยภาพที่เรามี
นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงที่พรรคการเมืองต้องส่งนโยบายหาเสียงมาให้ กกต.ตรวจสอบ ว่า ในเบื้องต้นพรรคต้องส่งมาภายในวันนี้ ( 19 ม.ค.) ซึ่งก็คงส่งครบ ส่วนการตรวจสอบก็คงต้องตรวจได้ทัน เพราะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น จะทำงานจากที่ฝ่ายเลขาฯ ของสำนักงานได้มีการตจรวจสอบข้อมูลต่างๆ แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเพียงแต่ให้ข้อสังเกตุเท่านั้น นโยบายที่ไม่ถูกต้องคงไม่มี จะมีก็แต่อาจไม่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด 3 องค์ประกอบคือ วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่ใช้ในการดำเนินการ ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย และผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย ส่วนคณะกรรมการก็จะพิจารณาและมีข้อสังเกตุในแต่ละเงื่อนไข ไม่สามารถจะไปบอกได้ว่า ถูก-ผิด เพราะเราไม่ใช่คณะกรรมการที่จะไปอนุมัติโครงการต่างๆ