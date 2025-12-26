กกต.แบ่งโซนสีเลือกตั้งพื้นที่สู้รบมีบึ้มเลื่อนเฉพาะหน่วย ให้ฝ่ายมั่นคงประเมิน เล็งจัดสนามอบต.นำร่อง

กกต.แบ่งโซนสีจัดเลือกตั้งในพื้นที่สู้รบ หน่วยไหนวันจริงมีตูมตามสั่งเลื่อนลงคะแนนเฉพาะหน่วย เพื่อให้การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.69เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ ประสานฝ่ายมั่นคงประเมินสถานการณ์รายวัน เล็งจัดเลือกตั้งอบต.นำร่อง
วันนี้ (26 ธ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวกรณีกกต.ออกประกาศแนวทางจัดการเลือกตั้งใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชา ว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ชายแดนยังไม่เรียบร้อย เราจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.2569 ให้ได้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ถึงแม้เราจะเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่กกต.และเครือข่ายไปแล้ว ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และพรรคการเมืองด้วยว่าหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้เราจะเดินไปด้วยกันอย่างไรเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การออกประกาศหรือระเบียบซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งการติดป้ายประกาศหาเสียง การทำหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ที่ต้องทำให้ครบ ในส่วนของรูปแบบการเลือกตั้งกฎหมายให้ทำได้หลายวิธีการ เช่นพื้นที่สีขาว เป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสู้รบ ก็เลือกตั้งไปตามปกติ พื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ที่มีผู้อพยพแต่มีจำนวนไม่มาก ก็อาจจะตั้งหน่วยเลือกตั้งใหม่ นอกหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งประชาชนเดินทางสะดวก และสุดท้ายพื้นที่สีแดงถ้าเลือกตั้งไม่ได้จริงๆ ก็จะใช้อำนาจตามมาตรา 102 พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. เลื่อนการลงคะแนนเฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้นเหมือนกรณีที่เลื่อนเพราะเกิดพายุ อุทกภัย แบบนี้ก็จะทำให้การเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรและไม่กระทบใคร แต่ถ้าประชาชนอยู่นอกพื้นที่มากกว่า 75% ก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แล้วออกมาใช้สิทธิในวันนั้น ซึ่งทั้งหมดเราทำตามกฎหมาย และกฎหมายให้ช่องทางให้หมดแล้ว เพียงแต่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์
"ทำทุกอย่างให้เป็นปกติตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจ ซึ่งเราก็ทำให้เป็นหน่วยปกติไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เราก็ไม่อยากอธิบายว่าทำไมต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เพราะบางครั้งคนอาจจะไม่เข้าใจ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในหน่วยเกิน 75% เราก็จะเลือกตั้งตามปกติ ต้องรอดูวันที่ 11 ม.ค.69 ที่จะมีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ก่อน เนื่องจากมีกว่า 51 อบต.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปะทะชายแดน ซึ่งเราจะขอประเมินสถานการณ์ก่อน ส่วนที่ให้มีการจัดรถรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิถึงหน่วยนั้น ก็ต้องเป็นรถของกกต.เอง"
เมื่อถามถึงแผนรับมือในพื้นที่ที่ยังมีเหตุปะทะ นายแสวง กล่าวว่า ตนคุยกับผอ.กกต.จังหวัด โดยผอ.กกต.จังหวัด ได้คุยกับฝ่ายมั่นคงในจังหวัดซึ่งก็มีการประเมินอยู่ทุกวัน โดยฝ่ายความมั่นคงให้ความสนใจในกระบวนการเลือกตั้งอยากให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเราจะเลื่อนวันลงคะแนนเราก็ทำได้เลยถ้าเกิดเหตุเหมือนกับกรณีการเลือกตั้งซ่อมสส.ศรีสะเกษ
" เรายืนยันวันเลือกตั้งว่าเป็นวันที่ 8 ก.พ.2569 อยู่แล้ว แต่ถ้าวันนั้น มีพายุ มีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุปะทะในพื้นที่ไหน หน่วยไหนจนเลือกตั้งไม่ได้ ก็ให้เลื่อนการลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น"
เมื่อถามอีกว่าคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว แต่จะต้องออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ. 2569 เขาสามารถยกเลิกได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระกับประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิ 2 วัน นายแสวง กล่าวว่า มีระเบียบให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ โดยให้ทำก่อนภายใน 30 วัน คือในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2568 - 5 ม.ค.2569