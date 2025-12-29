xs
อุบลฯทยอยปิดศูนย์พักพิงหนีภัยสงคราม เหลือกลุ่มเปราะบาง รอดูการหยุดยิง 72 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี- ทยอยปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เหลือเพียงกลุ่มเปราะบาง และชาวบ้านพื้นที่สีแดงที่ยังไม่มั่นใจพักอาศัยอยู่รอครบ 72 ชั่วโมง


ที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางราชการมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอคือ น้ำยืน น้ำขุ่น และนาจะหลวย กว่า 23,000 คน ซึ่งอพยพหนีภัยสงครามการสู่รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา มาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยอำเภอเดชอุดม โดยมีการเปิดศูนย์ให้อาศัยจำนวน 98 ศูนย์ และได้มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงและไม่ใช่กลุ่มเปราะบางทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา




และเมื่อไทยกับกัมพูชา มีการลงนามหยุดยิงตั้งแต่เมื่อวันก่อน จังหวัดก็มีคำสั่งอนุญาตให้ชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเริ่มทอยกลับเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัย ทำให้ปัจจุบันเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราว 37 ศูนย์


อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนและกลุ่มเปราะบางประมาณ 7,056 คน ที่ไม่มั่นใจในสถานการณ์ และรอดูให้ครบ 72 ชั่วโมง จะเป็นการหยุดยิงอย่างถาวร ค่อยทยอยอพยพกลับเข้าบ้านเรือนของตนเองต่อไป

