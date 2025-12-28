ประชาชนเฮ! โฆษก ทร. เผย สถานการณ์ชายแดนจันทบุรี–ตราด คลี่คลาย ทร.ประเมินร่วมจังหวัด ให้ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนาของตนได้
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงหยุดยิง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ร่วมกับทางฝ่ายปกครอง ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่อย่างรอบด้าน และพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดย กปช.จต. ยังคงมีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ กองทัพเรือจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มกำลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเฝ้าระวัง 72 ชั่วโมงภายหลังการหยุดยิง