น้ำยืนไร้เสียงปืน 3 วัน นายอำเภออนุญาต 4 ตำบลกลับเข้าพื้นที่ ส่วนพื้นที่สีแดง 3 ตำบลยังไม่ให้เข้า

อุบลราชธานี-ชาวบ้าน 4 ตำบล อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ รีบกลับเข้าชุมชน หลังนายอำเภอประเมินสถานการณ์กับฝ่ายความมั่นคง ขณะนี้สถานการณ์เป็นสีเขียวให้กลับเข้าบ้านได้เหลือพื้นที่สีแดง 3 ตำบล คือ โซง โดมประดิษฐ์ และสีวิเชียร ยังต้องรอคำสั่ง ขณะที่เยาวชนในพื้นที่สามารถกลับมารวมตัว เซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนได้ทันพอดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 20 ธ.ค.)นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่แนวหลังพบว่า มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับเข้าภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งจากการประเมินแล้วทุกฝ่ายมีความเห็นให้ประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบลกลับเข้าบ้านได้ เพราะการปะทะที่ช่องอานม้า และช่องบก สถานการณ์เริ่มสงบลงอย่างเห็นได้ชัด
จึงได้ออกประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืน ได้มีคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา ทั้ง 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน อพยพออกไปจากพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่ปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากกองกำลังจากนอกประเทศจะสิ้นสุดลงนั้น
ขณะนี้ สถานการณ์ได้คลี่คลายในบางพื้นที่ แต่ฝ่ายกองกำลังจากนอกประเทศ ยังคงมีความพยายามปฏิบัติต่อกองกำลังฝ่ายเราในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ได้กลับเข้ามายังพื้นที่พักอาศัย จึงอนุญาตให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ยกเว้น พื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ ตำบลสีวิเชียร และตำบลโชง ตั้งแต่เวลา 13.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับประชาชนที่ยังกังวลในสถานการณ์ หรือยังไม่ประสงค์กลับเข้ามายังพื้นที่ภูมิลำเนา ยังคงสามารถพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือสถานที่ปลอดภัยได้ต่อไป พร้อมให้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันประเทศของกองกำลังทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งยังขอให้งดเว้นการส่งต่อข้อมูลที่ตั้งทางทหาร กำลังพลยุทธโธปกรณ์ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการป้องกันประเทศด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านอกจากบรรยากาศในพื้นที่การกลับเข้ามาในพื้นที่ของประชาชนแล้ว กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ได้มีการร่วมกันนำเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อน ที่เกิดวันนี้พอดี ทำให้เจ้าของวันเกิดรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากด้วย