“บิ๊กต่าย” ยันจับ สส.พรรคส้มไร้ใบสั่ง-ไม่เคยเป็นเครื่องมือของการเมือง

ผบ.ตร.ยืนยันการจับกุม สส.พรรคส้มคดีเว็บพนันไม่มีใบสั่ง และไม่เคยเป็นเครื่องมือของการเมือง
วันนี้ (19 ม.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงยุติธรรมมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่ปรากฏหลักฐานว่าเกี่ยวข้องในเครือข่ายยาเสพติด และเว็บพนัน กล่าวว่า สำหรับการจับกุม 2 รายที่ผ่านมาเป็นกรณีที่เกิดจากข้อมูลการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดกับการพนัน ซึ่งทางกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดและตำรวจไซเบอร์ ได้ดำเนินการสืบสวนและมีการดำเนินการตามกฎหมายระยะหนึ่งแล้ว ส่วนจะมีผู้สมัคร ส.ส. หรือ พรรคใดเกี่ยวข้องอีกหรือไม่ ตนขอยืนยันว่ายังไม่ได้รับการประสานอะไรจากกระทรวงยุติธรรม
แต่ทั้งนี้ที่สังคมมีการตั้งคำถามว่าการจับกุมที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติมุ่งที่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ยืนยันว่าเราไม่เคยเป็นเครื่องมือของการเมือง ไม่มีการโฟกัสอะไรทั้งนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความผิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย ตำรวจไม่ได้รับออเดอร์ใคร
ส่วนความคืบหน้ากรณีที่สื่อโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลการซื้อเสียงช่วงการเลือกตั้ง 2569 ยืนยันว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้รับการประสานข้อมูลจากหน่วยงานไหนโดยเฉพาะ อีกทั้งยังไม่มีมีการแจ้งความร้องทุกข์อะไร ทางสำนักงาน กกต.ก็ยังไม่ได้ประสานมา
อย่างไรก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมแผนรักษาความสงบในเรื่องการจัดการเลือกตั้งต่างๆให้ความชัดเจนในเรื่องหน้าที่ของตำรวจ ในเรื่องดูแลหีบบัตร ส่วนเรื่องอัตราการซื้อเสียงต่างๆ เป็นเรื่องที่มีข่าวออกแต่เราก็ยังไม่ได้รับการร้องทุกข์อย่างชัดเจน
ส่วนท่านใดสามารถให้ข้อมูลก็สามารถเข้าให้ข้อมูลที่สถานีตำรวจได้ อีกทั้งยังไม่ปรากฏความรุนแรงในพื้นที่การเลือกตั้งใด ทีมสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากการข่าว