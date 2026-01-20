"อนุทิน" ชิล หาเสียงสำเพ็ง-เยาวราชทักทายร้านค้า-ต่างชาติ แวะกินก๋วยจั๊บดัง บังเอิญพบ "ดร.เอ้" บอกเจอกันสภา

"หัวหน้าหนู" สุดชิลเดินหาเสียงสำเพ็ง -เยาวราช ทักทายพ่อค้า-แม่ค้า-นทท.ต่างชาติ แวะพักโซ้ยก๋วยจั๊บเจ้าดังเยาวราช ก่อนบังเอิญเจอ ‘ดร.เอ้’ ตะโกนเรียก ก่อนโผกอด-จับมือชู บอก’เจอกันที่สภา‘
วันนี้ (20ม.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่เขตสัมพันธวงศ์ กทม.นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ อาทิ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายภราดร ปริศนานันทกูล ผู้สมัครสส.อ่างทอง น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้ช่วยหาเสียง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายธนกร วังบุญคงชนะ นายเกรียงยศ สุดลาภา นายอนุชา บูรพชัยศรี นายสันติ ปิยะทัต สมาชิกพรรค เป็นผู้ช่วยหาเสียงใน กทม. ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับน.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา ผู้สมัครสส.กทม.เขต 1 ของพรรค ย่านตลาดสำเพ็ง
เมื่อเดินทางถึงประชาชนได้เข้ามาขอถ่ายภาพ พร้อมบอกว่า “เงียบมากเลยช่วยสำเพ็งหน่อยตายกันหมดแล้ว ก่อนที่นายอนุทิน จะเดินเข้ามาภายในตลาดสำเพ็งโดยทักทายพ่อค้าและแม่ค้าอย่างคึกคัก ซึ่งในช่วงหนึ่งนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ขอถ่ายภาพกับนายอนุทิน เป็นที่ระลึกด้วย และเดินเข้าไปในร้านขายของร้านหนึ่ง โดยนายอนุทิน ได้สอบถามแม่ค้าว่า อยากได้คนละครึ่งหรือไม่ แม่ค้าตอบว่า “อยากได้ แต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ทำคือ การปิดด่านแม้ว่าจะมีลูกค้าเป็นกัมพูชา แต่ก็อยากให้รัฐบาลปิดด่านต่อไป” นายอนุทิน ตอบยืนยันว่า ก็ยังมีการปิดด่านอยู่
ขณะเดียวกันระหว่างเดินภายในตลาดแม่ค้าร้านหนึ่งตะโกนบอกว่า “ขอคนละครึ่งเพิ่มได้ไหม” นายอนุทินตอบว่า “ได้ๆแน่นอน” ทั้งนี้ ระหว่างเดิน ทักทายพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด นายอนุทินสอบถามร้านขายของว่า “ขายดีไหม” ซึ่งพ่อค้าตอบว่า “ขายได้” ทั้งนี้ระหว่างเดินนายอนุทินได้แวะเข้าไปตามร้านต่างๆ โดยมีร้านหนึ่งได้ติดสติกเกอร์รูปหัวใจที่บริเวณหน้าอกเสื้อของนายอนุทินด้วย
นอกจากนี้ พนักงานธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ภายในตลาดสำเพ็งได้เดินออกมาขอถ่ายรูปกับนายอนุทิน พร้อมบอกว่าเป็นคนจังหวัดพัทลุงเลือกเบอร์ 37 โดยนายอนุทินได้พูดทักทายเป็นภาษาใต้ พร้อมบอกว่า ฝากด้วยนะ
ขณะเดียวกัน แม่ค้าร้านขายของสะท้อนเรื่องการจัดระเบียบสายไฟภายในตลาดที่ไม่เป็นระเบียบพร้อมเสนอ 3 ข้อให้นายอนุทินพูดมาว่าจะทำอะไรให้กับชาวตลาดสำเพ็งบ้าง และที่สำคัญทุนเทาเยอะมาก มาเช่าตึกขายของในตลาด ทำให้กระทบพ่อค้าแม่ค้าเก่า ซึ่งเป็นคนไทย ที่ผ่านมาพรรคการเมืองหาเสียง รับปากแล้วไม่ทำแต่เห็นนโยบายพรรคนี้พูดแล้วทำ ก็อยากจะสนับสนุนแต่ขอให้พูดแล้วทำตามสโลแกน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินหาเสียงนายอนุทิน ได้หยุดพักนั่งรับประทานก๋วยจั๊บสั่งพิเศษ ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ย่านเยาวราชร่วมกับ ผู้สมัครสส.และแกนนำพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าระหว่างเดินหาเสียงมาถึงถนนเยาวราชปรากฏว่า เป็นจังหวะที่นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และทีมงานเดินหาเสียงอยู่ถนนฝั่งตรงข้าม เมื่อนายอนุทินเห็น จึงตะโกนเรียกว่า “พี่เอ้ๆ” ซึ่งทำให้นายสุชัชวีร์ หันมายิ้มพร้อมกับโบกมือทักทายกลับ และพาคณะเดินข้ามถนนมาหานายอนุทิน โดยทันทีที่เจอกันนายอนุทินและนายสุชัชวีร์ ได้สวมกอดกัน พร้อมพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยนายสุชัชวีร์ บอกว่า ”ขอให้นายอนุทินโชคดี“ ขณะที่นายอนุทิน บอกว่า “ขอให้ได้ไปเจอกันในสภา” ก่อนที่ทั้งสองคนจะจับมือกันชูขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ก่อนแยกย้ายกันไปเดินหาเสียง
อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างก่อนเดินไปยังจุดวัดสัมพันธวงศ์ ซึ่งระหว่างทาง ได้มีประชาชนมาขอถ่ายภาพ โดยนายอนุทินได้ขึ้นไปนั่งค่อมบนรถมอเตอร์ไซต์ ถ่ายภาพร่วมกับประชาชน ก่อนเข้าไปกราบเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ โดยเจ้าอาวาสได้มอบรูปปั้นแม่ชีบุญเรือนให้กับนายอนุทิน ซึ่งได้รับ ความนิยมให้มาขอพรเรื่องการงาน โชคลาภและความสำเร็จ ก่อนเจ้าอาวาสพรมน้ำมนต์และให้พรว่า ขอให้โชคดี.