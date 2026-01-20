“อนุทิน” ลุยสำเพ็งแม่ค้าบ่นนทท.น้อยเชื่อคนละครึ่งพลัสช่วยได้ ชี้สายไฟลงดินทำตลอดไม่เอามาหาเสียง

นายกฯ เผยหลังลุยตลาดสำเพ็ง แม่ค้าบ่นนักท่องเที่ยวน้อยอยากให้โปรโมทเยอะๆ กระตุ้นจับจ่ายใช้สอย เชื่อคนละครึ่งพลัสช่วยได้ หากได้กลับมาสานต่อทันที ฟังเสียงสะท้อนนำสายไฟลงดิน ชี้เป็นนโยบายที่ทำมาตลอด ไม่ต้องเอามาหาเสียง บอกบางอย่างทำแล้วไม่ต้องพูดชาวบ้านรู้เอง
วันนี้ (20ม.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ตลาดสำเพ็ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงวันเดียวกันนี้เป็นอย่างไรบ้างว่า ส่วนใหญ่ให้การตอบรับดี และมีการบ่นเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีไม่มาก อยากจะให้โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเยอะๆจะได้ขายของได้ และอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมาจับจ่ายใช้สอย เพราะของในสำเพ็งเป็นของเล็กๆน้อยๆ เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันและราคาไม่สูง เขาจึงอยากให้ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งเราก็บอกว่าโอเค โครงการคนละครึ่งพลัสคงช่วยได้เยอะ และเราจะมีเฟส2ออกมาทันทีหากเราได้กลับมาเป็นรัฐบาล
เมื่อถามว่ามีแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจสำเพ็งจะตายแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า การขายของแบบนี้เขาก็อยู่ได้จากจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของในสำเพ็ง ซื้อของที่หลากหลายซื้อได้ทั้งวันและราคาก็ไม่แพง หากมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะขายของได้มากขึ้น
เมื่อถามว่า มีแม่ค้าสะท้อนถึงเรื่องสายไฟอยากให้ลงดิน นายอนุทิน กล่าวว่า นโยบายของตนสมัยที่รับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยเราได้ให้นโยบายกับการไฟฟ้านครหลวงชัดเจนว่าในเขตเศรษฐกิจเขตท่องเที่ยว เราต้องเอาสายไฟที่เป็นสาธารณูปโภคลงดิน ซึ่งเราก็ขยายเขตการดำเนินการมาเรื่อยๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมาคนที่หาเสียงก็บอกว่าจะเอาสายไฟฟ้าลงดินแต่ก็ไม่เอาลงสักที เราก็เข้าใจเพราะคนที่มาบอกเขาก็ไม่ได้คุมการไฟฟ้า นี่คือสิ่งที่ตนมั่นใจว่ามีมากกว่าคนอื่นๆ ตนไม่คิดหรอกว่าใครจะเสนออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วกลัวว่าเขาได้คะแนนไป ถ้าสิ่งที่เขาเสนอมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยส่วนรวม ตนโอเคหมด
เมื่อถามว่า ถ้ารอบหน้าได้เข้ามาจะมีโครงการสายไฟลงดินพลัสหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนทำมาอยู่แล้วสายไฟที่ลงดินไปเช็คดูได้ เรื่องเอาสายไฟลงดินในเขตกรุงเทพฯเป็นสิ่งที่ตนทำมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบ รมว. มหาดไทย ถือเป็นภารกิจและเป็นหน้าที่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาหาเสียง ไม่ใช่หยิบอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วมาหาเสียง เข้ามาทำดีกว่า บางอย่างก็พูดแล้วทำ บางอย่างทำแล้วก็ไม่ต้องพูดชาวบ้านเขารู้เอง