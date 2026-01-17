“บิ๊กป้อม” ย่องกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังย่านเทพรักษ์–วัชรพล ย้ำมาส่วนตัวไม่เกี่ยวการเมือง

“บิ๊กป้อม” ย่องเงียบ กินก๋วยเตี๋ยวร้านดังย่านเทพรักษ์–วัชรพล ย้ำมาเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวการเมือง ประชาชนแห่ให้กำลังใจ ดีใจเห็นท่านสดชื่น
วันนี้ (17 ม.ค.69) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ พร้อมกลุ่มเพื่อน เดินทางไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านดังย่านเทพรักษ์–วัชรพล เป็นการส่วนตัวอย่างเรียบง่าย โดยมีสีหน้ายิ้มแย้ม ยกมือไหว้ทักทายประชาชนที่พบเห็นตลอดทางอย่างเป็นกันเอง
ระหว่างนั่งรับประทานอาหาร มีประชาชนทยอยเข้ามาทักทาย ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง หลายคนแสดงความดีใจที่ได้พบ เห็น พล.อ.ประวิตรมีสุขภาพแข็งแรง สดชื่น พร้อมอวยพรให้มีพลานามัยที่ดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
ประชาชนบางส่วนระบุว่า แม้ พล.อ.ประวิตรจะวางมือจากบทบาททางการเมืองแล้ว แต่ยังรู้สึกผูกพัน และดีใจที่ได้เห็นท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางกำลังใจจากประชาชนที่เข้ามาทักทาย
ขณะเดียวกัน ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 12 พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่หาเสียง ได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ย้ำชัดว่า การมารับประทานอาหารครั้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการหาเสียง พร้อมให้กำลังใจผู้สมัคร ขอให้ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่