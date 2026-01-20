“อภิสิทธิ์” ลุยพระโขนง-บางนา ช่วย “น้องวีร์” เผยชาวบ้านกังวลข้อบัญญัติหมาแมว หวั่นเป็นภาระ

“อภิสิทธิ์” ลงพื้นที่พระโขนง–บางนา ช่วย “น้องวีร์” เบอร์ 17 เผย ชาวบ้านกังวลข้อบัญญัติหมาแมว แม้เลื่อนบังคับใช้ยังเป็นภาระ จี้ กกต.ทำงานเชิงรุกสกัดซื้อเสียง ย้ำ เลือกตั้งต้องสุจริต ไม่ปล่อยทุนสีเทาครอบงำการเมือง
วันนี้ (20 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เขต 23 ครอบคลุมเขตพระโขนง เขตบางนา ณ ซอยสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต) เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.กทม. เขต 23 เบอร์ 17 นางสาววีร์ ศรีวราธนบูลย์ ณ ตลาดวัดทุ่ง กระแสตอบรับจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้ายังคงหนาแน่น และอบอุ่นเหมือนเดิม โดยประชาชนยังคงต้อนรับและยินดีในการกลับมาของนายอภิสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์ ยอมรับว่า กระแสตอบรับที่ดีขึ้น ถือเป็นกำลังใจต่อพวกเราประชาธิปัตย์ทุกคน เพราะว่าทีมพรรคประชาธิปัตย์หลายคนได้มีการทำงานในพื้นที่นี้มาอย่างต่อเนื่อง และช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ได้น้องวีร์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตพระโขนง เขตบางนา เบอร์ 17 เข้ามาเป็นผู้สมัครของพรรค เพื่อมาสานต่อหลายสิ่งหลายอย่างของพรรค
“อย่างวันนี้ทีมอดีต สส. สก. สข. ก็มาช่วยงานในพื้นที่ของพรรค ก็เห็นได้ชัดว่า พวกเรามีความผูกพันอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และประชาชนก็ให้การต้อนรับเราพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างดีมาก” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่พูดคุยประชาชนได้นำเสนอหลายปัญหา เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อบัญญัติเรื่องหมาแมว ถึงแม้จะเลื่อนไป 1 ปี ก็เป็นอุปสรรคและเป็นภาระและพยายามเสนอแนวทางว่าที่จริง ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องหมาแมวจรจัดน่าจะใช้วิธีอื่น ซึ่งตนได้อธิบายไมัให้ประชาชนทราบว่า ประเด็นนี้เป็นข้อบัญญัติของสภา กทม. ซึ่งกลางปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งกัน ก็คงจะได้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันอีก
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งที่สมุทรสาคร และ กกต. กำลังจับตาดูว่า เรามีการตรวจสอบปัญหานี้อยู่เป็นระยะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปหาพยานหลักฐานมาได้อยากให้ กกต.ทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพราะในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไปจับเอาหลังเลือกตั้ง ผู้ซื้อเสียงที่เป็นพยานก็ค่อนข้างกลัว จึงอยากให้ กกต. สามารถดำเนินการได้ก่อนการเลือกตั้งจะดีที่สุด
“สิ่งที่เราได้ยินมาเยอะมากคือผู้ซื้อเสียง ขอให้ผู้ที่รับเงินถ่ายรูปเวลาที่ลงคะแนน จึงอยากให้ กกต. เข้มงวด กวดขันเรื่องนี้ แม้จะมีการห้ามถ่าย แต่ส่วนใหญ่สามารถเอากล้องเข้าไปในคูหาได้ไม่ได้ยาก สภาพข้อเท็จจริงช่วงที่อยู่ในคูหาก็ไม่ให้ใครมายืนดูข้างหลัง อันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งก็แล้วแต่ กกต. แต่อยากให้ พิจารณา” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า ช่วงนี้มีกระแสบ้านใหญ่สาดกระสุน เรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราบ้านสีฟ้าอาศัยเฉพาะกระแส ซึ่งก็อยู่ที่ประชาชนถ้าอยากให้สู้ได้ เพราะการกระทำดังกล่าวมันไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งสุจริต แต่จะเป็นการเริ่มต้นในการที่จะทำให้บ้านเมืองสุจริตจริงๆ เพราะเงินเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะเป็นเงินที่ไม่สะอาด กลายเป็นเรื่องของการซื้ออำนาจ เพื่อไปคุ้มครองตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรม ก็ทำให้เราจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้