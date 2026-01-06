"มาร์ค" หาเสียงตลาดทุ่งครุแฟนคลับแน่น ย้ำปมเขมรหนุนรัฐแจงประชาคมโลก กดดันให้เคารพข้อตกลง

“อภิสิทธิ์” นำทีม ปชป. ลุยตลาดทุ่งครุ ขอคะแนนเสียงเบอร์ 27 หนุนผู้สมัคร กทม. ท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่นจากประชาชน ย้ำจุดยืนปมไทย–กัมพูชา หนุนรัฐชี้แจงประชาคมโลก กดดันให้เคารพข้อตกลง ป้องกันเหตุซ้ำรอย
วันนี้ (6 ม.ค. 69)เวลา 16.30 น.นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำทีมผู้สมัคร สส.กทม. ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดใหม่ทุ่งครุ เพื่อขอคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 ในการนี้ ได้ร่วมสนับสนุน นาย ชยิน พึ่งสาย ผู้สมัคร สส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 25 เขตทุ่งครุ–ราษฎร์บูรณะ (ยกเว้นแขวงบางปะกอก) เบอร์ 2 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ต่างเข้ามาขอถ่ายภาพเซลฟี่ มอบดอกกุหลาบ และส่งกำลังใจให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ช่วงนี้ตนพยายามลงพื้นที่ให้ครอบคลุมกทม.มากที่สุด ก่อนที่จะต้องเดินทางไปช่วยผู้สมัครในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยในวันพรุ่งนี้ (7 ม.ค.) มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมย้ำว่า การตอบรับจากประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรุงเทพฯ หรือภาคใต้เท่านั้น แต่ยังมีหลายจังหวัดที่อยากให้ตนลงไปพบปะและอธิบายนโยบายของพรรคอย่างใกล้ชิด
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาที่เริ่มมีการปะทะกันอีกครั้งว่า สนับสนุนท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษ พร้อมย้ำว่า แม้ฝ่ายกัมพูชาจะชี้แจงเบื้องต้นว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่จำเป็นต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้
นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า รัฐบาลไทยควรเดินหน้าอธิบายข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกดดันให้กัมพูชาเคารพข้อตกลงที่มีอยู่ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการสังเกตการณ์การเคลื่อนย้ายกำลังหรืออาวุธในพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองทัพไทยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้แล้ว
ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ย้ำเดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควบคู่กับการชูนโยบายและจุดยืนด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง