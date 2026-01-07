“อภิสิทธิ์” นำทีม ปชป.ลุยเมืองคอน ช่วย “ชาญวัฒนา” หาเสียงเขต 9 ย้ำจุดยืนทำการเมืองสุจริต

“อภิสิทธิ์” นำทีมประชาธิปัตย์ลุยเมืองคอน ช่วย “ชาญวัฒนา” หาเสียง สส.เขต 9 ย้ำจุดยืนการเมืองสุจริต ชวนประชาชนไม่รับเงินซื้อเสียง ร่วมกันปราบทุนเทา อัดรัฐบาลทำงานล่าช้า จนต่างชาติต้องเข้ามาช่วยจัดการปัญหาสแกมเมอร์
วันนี้ (7 ม.ค.2569 )นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรค เขต8 นายปฏิวัติ ยุติธรรม ผู้สมัคร สส.ปชป. นครศรีธรรมราช เบอร์ 6 ว่าพรรคพยายามทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความผูกพันกับพี่น้องชาวใต้มาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านอุดมการณ์ และการต่อสู้ทางการเมืองร่วมกันมา
นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยถึงความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นและการตอบรับในพื้นที่ ยืนยันว่าพรรคมีโอกาสสูง แต่ยังคงต้องทำงานหนักต่อไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พร้อมย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกลับมาเป็นปากเป็นเสียงและตัวแทนในการผลักดันนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องพืชผลทางการเกษตร ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน และการประมง
นอกจากเรื่องปากท้องแล้ว นายอภิสิทธิ์ ยังชูจุดขายเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยระบุว่าครั้งนี้พรรคมีนโยบายผลักดันโครงการเมกะโปรเจกต์ ทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และระบบรถไฟ เพื่อให้การคมนาคมขนส่งเข้าถึงทุกพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าเดิม
“พรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะกลับมาเป็นปากเป็นเสียง เป็นตัวแทน เป็นผู้ผลักดันนโยบายหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาง เรื่องปาล์ม เรื่องประมง และครั้งนี้เราก็มีนโยบายที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องมอเตอร์เวย์ เรื่องรถไฟ ที่จะไปได้ทั่วถึงมากขึ้น" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวย้ำ
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ยอมรับว่าต้องเร่งทำคะแนนเนื่องจากเวลามีจำกัด เพื่อฝากฝังผู้สมัครของพรรค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง หวังให้เข้าไปทำหน้าที่รับใช้ประชาชน
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายภาพและทักทายอย่างเป็นกันเอง โดยในช่วงท้ายเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกที่กลับมาหาเสียงอีกครั้ง นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวหยอกล้ออย่างอารมณ์ดีว่า "ต้องถามพี่น้องดู เขายังบอกว่าหล่อเหมือนเดิม" เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากชาวบ้านที่มาต้อนรับเป็นอย่างมาก