“เมฆินทร์”บรรยายพิเศษ สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้ บอกไม่ใช่แค่พูดเก่ง แต่ต้องซื่อสัตย์-เจตนารมย์ทางการเมืองชัดเจน เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหาในพื้นที่

วันที่ 8 ธ.ค. 68 ที่โดมวัดกลางคลองสี่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่สมาชิกพรรคและประชาชน โดยมี นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ภาคกลาง) เป็นผู้ร่วมบรรยาย และมีว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ คงเขียว ผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน
นายเมฆินทร์ กล่าวว่า ตนขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยเรื่องสำคัญอย่างการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นกระบวนการที่หลายคนอาจเห็นแค่ปลายทาง แต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งเวลา ความละเอียดรอบคอบ และความเข้าใจประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ “สส.ที่ดี ไม่ใช่แค่คนที่พูดเก่งหรือมีภาพลักษณ์ดี แต่ต้องมี ความซื่อสัตย์ และ เจตนารมณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน ว่าต้องการเข้ามาแก้ปัญหา ไม่ใช่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว พรรคจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบประวัติ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถืออย่างจริงจัง ตนเชื่อว่าผู้แทนที่ดี ต้องรู้จักพื้นที่ของตนเองอย่างแท้จริง ทั้งปัญหา จุดแข็ง และโอกาส เช่น ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องอะไร เศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นอย่างไร ผู้สมัครที่ดีต้องสามารถพูดคุยกับประชาชนได้ทุกกลุ่มด้วยความจริงใจ และพร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พรรคไม่ได้มองแค่โปรไฟล์ แต่ดูจากผลงานและประสบการณ์จริง ของผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม หรือการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ความตั้งใจทำงานจิตอาสาเหล่านี้สะท้อนตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดี
“สุดท้าย ผมอยากบอกกับทุกท่านว่า การสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ที่ดีไม่ใช่เรื่องของพรรคเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนที่อยากเห็นการเมืองที่โปร่งใสและมีคุณภาพ พรรคจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้อย่างถึงที่สุดครับ” นายเมฆินทร์ กล่าว