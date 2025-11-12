"อภิสิทธิ์"ชี้กัมพูชาฉีกปฏิญญาด้วย"ทุ่นระเบิด" ข้อตกลงชายแดน"ไม่เป็นผล" ชี้ไทยมีสิทธิ์ปกป้องอธิปไตยเต็มที่

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) ต่อปัญหา ไทย-กัมพูชา ว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและกองทัพในการปกป้องอธิปไตย เพราะถือว่าผู้ที่ฉีกปฏิญญาข้อตกลงคือกัมพูชา ด้วยการนำทุ่นระเบิดมาวาง ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น และอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนช่วยกันบอกชาวโลกว่า ผู้ที่ฉีกปฏิญญาคือผู้ที่มาวางทุ่นระเบิด ซึ่งคือทางกัมพูชา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือไม่ เพราะในข้อตกลง 2 ใน 4 ข้อ ทำให้ไทยได้เปรียบมากกว่า นายอภิสิทธิ์ตอบว่า ขณะนี้กัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงนี้ ดังนั้นการจะไปพูดเรื่องปฏิบัติตามหรือไม่ จึงต้องไปดำเนินการว่าเหตุใด กัมพูชาจึงละเมิดข้อตกลงนี้ ส่วนจากนี้ไปเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศสนับสนุนว่าอะไรที่ดีที่สุดในการปกป้องอธิปไตย ก็ให้ทั้งรัฐบาลและกองทัพดำเนินการ พร้อมกับขอให้สื่อมวลชนชี้แจงให้ชาวโลกทราบด้วยว่า “ไม่ใช่อยู่ดีๆ เราไปละเมิดข้อตกลงอะไร เพราะผู้ที่ละเมิดข้อตกลงคือกัมพูชา ทำให้ข้อตกลงนี้ไม่เป็นผล”
พร้อมกับได้พูดถึงการทำงานของรัฐบาลในเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานเรื่องนี้อยู่