"มาร์ค" ขอบคุณผลโพลภาคใต้หนุน ชี้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ บอกไม่ใช่เวลาแข่งต้องช่วยกันฟื้นประเทศ

“อภิสิทธิ์” ขอบคุณผลโพลภาคใต้หนุน ปชป. แต่ไม่ยึดติดตัวเลข ชี้ทุกอย่างเปลี่ยนได้—ยันตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแข่ง ต้องช่วยกันฟื้นประเทศ
วันนี้ (2ธ.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลสำรวจของนิด้าโพลที่ระบุว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรี โดยกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณ แต่ไม่ได้ยึดติดกับตัวเลขดังกล่าวมากนัก เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และถือเป็นกำลังใจให้คณะทำงานเดินหน้าต่อไป
“เราก็คงไม่ได้ไปติดยึดอยู่กับตัวเลขขณะใดขณะหนึ่งนะครับ เรารู้ว่าทำงานแข่งขันกับตัวเองเป็นหลักในขณะนี้ เพราะว่าคณะกรรมการบริหารชุดนี้มาเริ่มต้นช้ากว่าพรรคอื่นในการเตรียมการเลือกตั้งอยู่แล้ว” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ส่วนกรณีที่ผลสำรวจมีคะแนนนำห่างถึง 25.5% นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่กล้าสรุปว่ามีนัยสำคัญทางการเมืองในขั้นนี้ เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และมุ่งเน้นการทำงานแข่งกับตัวเองมากกว่า
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองนายอภิสิทธิ์เป็นคู่แข่งทางการเมือง นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประเทศ ท่านก็ต้องเดินหน้าทำงาน มาตรการทั้งหลายที่ออกมาก็พยายามตอบโจทย์ให้ครอบคลุม แต่ว่าเครื่องมืออาจจะยังมีจำกัดอยู่ เช่นอาจจะไปเน้นในเรื่องของการให้สินเชื่อ ไม่นับในส่วนที่เป็นเยียวยา 9,000 บาท ความจริงแนวคิดอย่างเช่นคนละครึ่งใช้ได้กับทั้งภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นต้องทำในขณะนี้ เพื่อฟื้นฟูกลับคืนมา
“ตอนนี้ยังไม่ได้แข่งขันกันครับ ตอนนี้ต้องช่วยกันทำงานทุกพรรคครับ”หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว