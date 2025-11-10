ปชป.ปลุกพลังเมืองหลวง! “สกลธี” นำทัพรุ่นใหม่หลากอาชีพ พบ “อภิสิทธิ์-ชวน” เสนอตัวลงชิงสส.กทม.

ปชป. ปลุกพลังเมืองหลวง! “สกลธี” นำทัพคนรุ่นใหม่หลากอาชีพ เข้าพบ “อภิสิทธิ์-ชวน” เสนอตัวลงสมัคร สส. กทม. ปลื้มสะท้อนถึงการตอบรับแคมเปญ
วันนี้ (10 พ.ย.68) เมื่อเวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพ เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และ นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค เพื่อแสดงความจำนงในการเข้าสู่สนามการเมือง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาในครั้งนี้มีความหลากหลายอย่างน่าสนใจ ประกอบด้วย อดีตข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) รวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงในการทำงาน
นายสกลธี ระบุว่า การรวมตัวกันของบุคคลเหล่านี้สะท้อนถึงการตอบรับแคมเปญ “สส.ที่ดี..คุณเองก็เป็นได้นะ”ซึ่งเป็นการเปิดกว้างของพรรค และความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปัตย์ โดยได้เสนอตัวให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์พิจารณาเพื่อลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป