“อนุทิน” โชว์ภาพกินข้าวกับ “อภิสิทธิ์” เผยได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากอดีตนายกฯ

“อนุทิน” โพสต์โชว์ กินข้าวเที่ยงกับ อดีตนายกฯ “อภิสิทธิ์” เผยได้รับคำแนะนำเป็นประโยชน์ ท่ามกลางกระแสหวนคืนหัวหน้าพรรค ปชป.กู้ศรัทธาประชาชน
วันนี้(19 ก.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul เป็นภาพขณะรับประทานอาหารกลางวันคู่กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 พร้อมระบุข้อความว่า “ได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์และคุณค่ามากมายจากท่านนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจ และทานอาหารกลางวันด้วยกันในวันนี้ ขอบพระคุณท่านมากครับ”
ทั้งนี้ ถือเป็นความเคลื่อนไหวแรกหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน ขณะเดียวกันก่อนหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์มีกระแสข่าวเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์กลับไปเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อกอบกู้ศรัทธาพรรคกลับคืนมา