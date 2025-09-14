xs
“ชัยชนะ” โต้นั่งเลขาฯ "เดชอิศม์" ขึ้นแท่นหน. พร้อมคุยทุกฝ่ายฟื้นฟู รับกำลังคนอดีตปชป.ทั้ง "มาร์ค-เดีย" กู้ศรัทธา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



รมช.สธ. ปัดข่าวนั่งเลขาฯ “เดชอิศม์” นั่งหน.พรรค– ย้ำพร้อมคุยทุกฝ่ายเพื่อฟื้นฟูปชป. เผยกำลังทาบทามอดีตคน ปชป. ทั้ง “อภิสิทธิ์” และ “มาดามเดีย” หวังเรียกศรัทธาประชาชนกลับคืนมา มั่นใจสัปดาห์หน้ามีความชัดเจน

เมื่อวันที่ (14 ก.ย. 2568) นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ภาพและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่า นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคฯ จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และตนจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคแทนนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน และไม่ทราบว่าใครสร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นายชัยชนะกล่าวต่อว่า ตนพร้อมคุยและทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งคนที่ยังอยู่กับพรรคและอดีตสมาชิกที่เคยออกไป โดยเฉพาะการเชิญชวนบุคคลสำคัญกลับมาร่วมฟื้นฟูพรรค เช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนางวทันยา บุญนาค หรือ “มาดามเดีย” อดีตคณะทำงานของพรรค เพื่อให้พรรคกลับมายิ่งใหญ่และเรียกศรัทธาจากประชาชนได้อีกครั้ง

“ตอนนี้มีการพูดคุยทาบทามอดีตคนของพรรคบางส่วนแล้ว และคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น” นายชัยชนะกล่าวทิ้งท้าย

