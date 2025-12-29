“ชวน” แวะหัวหิน ดื่มน้ำชาก่อนลุยภาคใต้ ชี้ ปชป. งานหนัก ฐานหด–ดูด สส.เก่าหายเกือบยกแผง เตือนอย่าปล่อยเงินซื้อการเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ - อดีตนายกฯ “ชวน หลีกภัย” แวะเมืองหัวหินก่อนลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียง เขตภาคใต้ ยอมรับ ปชป. เผชิญศึกหนัก ฐานเสียงลด ลูกพรรคเก่าถูกดูดออกไปถึง 22 คน เตือนประชาชนอย่าเปิดทางให้นักการเมืองใช้เงินซื้อเสียง หวั่นวงจรคอร์รัปชันหวนกลับ
วันนี้ ( 29 ธ.ค. ) ที่ร้านอาหาร–เครื่องดื่ม “เจ๊กเปี๊ยหัวหิน” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แวะดื่มน้ำชาระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ เพื่อเตรียมช่วยผู้สมัคร สส. ของพรรคในเขตภาคใต้หาเสียง โดยมี พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ดร.สมชาย กระแจะเจิม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ และกลุ่มผู้สนับสนุนถือป้าย มอบดอกดาวเรืองและดอกกุหลาบให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากนั้น นายชวนได้เดินพบปะประชาชนบริเวณหน้าหอนาฬิกา ร้านข้าวมันไก่ลมหวล ร่วมถ่ายภาพและพูดคุยกับชาวบ้าน พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ว่า พรรคได้จัดรูปแบบการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนบัญชีรายชื่อและผู้สมัครเขต โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางพรรค
นายชวนยอมรับว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เผชิญปัญหาหนัก เนื่องจากลูกพรรคเดิมถูกดึงตัวออกไปถึง 22 คน เหลือสมาชิกเก่าประมาณ 7–8 คน แม้จะมีผู้สมัครหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติม แต่การจะได้ สส. เขตในจำนวน 30–40 คน ถือเป็นเรื่องยาก เพราะฐานเสียงลดลงอย่างมาก
พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงบรรยากาศการเลือกตั้งว่า มีข้อมูลว่ามีการจ่าย “ค่าตัว” ผู้สมัครกันรายละประมาณ 40 ล้านบาท และนำเงินไปใช้ซื้อเสียง ซึ่งตนไม่ต้องการเห็นประชาชนปล่อยให้นักการเมืองใช้เงินมาครอบงำการเมือง พร้อมเตือนข้าราชการอย่าสนับสนุนคนโกง เพราะหากปล่อยให้คนทุจริตเข้าสู่อำนาจ จะทำให้เกิดวงจรคอร์รัปชันกลับมาอีกครั้ง
สำหรับการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายชวนระบุว่า มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และเชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูพรรคให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่มีหัวหน้าพรรคมาแล้วถึง 10 คน และไม่เคยมีใครต้องโทษจำคุก ถือเป็นจุดยืนสำคัญของพรรคในการยึดมั่นความสุจริตทางการเมือง