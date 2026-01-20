เปิดภาพ “ศุภจี” ลงมือศึกษา-ทำนา ตั้งแต่เป็นซีอีโอดุสิตธานี

เปิดภาพ “ศุภจี” ลงมือทำการศึกษา ทดลอง ทำนา ปลูกข้าว นวดข้าว ฝัดข้าว สีข้าว และทำการตลาด ช่วยชาวนา ตั้งแต่เป็นซีอีโอดุสิตธานี
โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและคลิปของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ถูกวางตัวเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย ในการทำกิจกรรมปลูกข้าว เกี่ยวข้าว นวดข้าว ฝัดข้าว เลี้ยงควาย ในแปลงนาจริงๆ
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 นางศุภจี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือดุสิตธานี มีนโยบายรักษาพนักงานไม่ปลดใคร จึงคิดเปลี่ยนที่ดินที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ดำเนินการปลูกข้าว เกี่ยวข้าว นวดข้าว ฝัดข้าว รวมถึงการเลี้ยงควาย จนขณะนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่
นอกจากนี้ ยังมีคลิป นางศุภจี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือดุสิตธานี ได้นำ ดุสิต กาสโทร ที่ทำธุรกิจด้านอาหาร เครือดุสิตธานี ไปช่วยสนับสนุนการปลูกข้าวที่ชุมชนห้วยทับทัน ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเลือกข้าวหอมมะลิ พันธ์ุ 105 ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษ โดยไปทำสัญญารับซื้อข้าวราคาสูงกว่าตลาด และจัดซื้อเครื่องสีข้าว มอบให้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ห้วยทับทัน
คลิปและภาพแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า นางศุภจี มีความรู้และเข้าใจหัวอกชาวนา ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการทำการตลาดค้าขายข้าว แบบเพิ่มมูลค่าข้าว ให้กับชาวนาไทย และเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจ ของพรรคภูมิใจไทย ที่ประกาศในการเลือกตั้งครั้งนี้