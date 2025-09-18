ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้! 18 – 20 กันยายนนี้ 10.00 – 19.00 น. ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 บูท E10-F10
เปิดโลก “ฟีลกู๊ด” ไปกับเหล่าเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเสียงจริง จากแดนยโสธร!
สายคลีนอย่าได้พลาด! เตรียมท้องให้ว่าง แล้วมาชิมอาหารเพื่อสุขภาพ “จานเด็ด” จากเชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์ ที่คัดสรรวัตถุดิบปลอดภัยมาปรุงโชว์
เดินเพลินช้อปมันส์ สินค้าเพื่อสุขภาพสุดเก๋า—ตั้งแต่ข้าวอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดสาร ไปจนถึงของกินเล่นคลีน ๆ
ลุ้นกิจกรรมสนุก ๆ ของแจกและโปรโมชันใหม่ทุกวัน!
ไฮไลต์
ได้พบกับสินค้า Local Organic จากยโสธร ของดีที่ต้องลอง
อิ่มอร่อยกับ Cooking Show จากเชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์
สะสมแต้มสุขภาพดี ได้ทั้งของกิน ของช้อป และแรงบันดาลใจ
มากกว่าแค่งานแสดงสินค้า... แต่นี่คือจุดนัดพบของสายสุขภาพตัวจริง!
บอกต่อได้เลย—แล้วแท็กเพื่อนสายคลีน สายชิมมาด้วยกัน!
แล้วมาเจอกันที่ THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025
สุขภาพดี... ชิมได้! ช้อปได้! อินได้จริง!
จัดโดย:
จังหวัดยโสธร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร