xs
xsm
sm
md
lg

ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้! 18 – 20 กันยายนนี้ 10.00 – 19.00 น. ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 บูท E10-F10

เปิดโลก “ฟีลกู๊ด” ไปกับเหล่าเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเสียงจริง จากแดนยโสธร!

สายคลีนอย่าได้พลาด! เตรียมท้องให้ว่าง แล้วมาชิมอาหารเพื่อสุขภาพ “จานเด็ด” จากเชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์ ที่คัดสรรวัตถุดิบปลอดภัยมาปรุงโชว์

เดินเพลินช้อปมันส์ สินค้าเพื่อสุขภาพสุดเก๋า—ตั้งแต่ข้าวอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดสาร ไปจนถึงของกินเล่นคลีน ๆ

ลุ้นกิจกรรมสนุก ๆ ของแจกและโปรโมชันใหม่ทุกวัน!

ไฮไลต์

ได้พบกับสินค้า Local Organic จากยโสธร ของดีที่ต้องลอง

อิ่มอร่อยกับ Cooking Show จากเชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์

สะสมแต้มสุขภาพดี ได้ทั้งของกิน ของช้อป และแรงบันดาลใจ

มากกว่าแค่งานแสดงสินค้า... แต่นี่คือจุดนัดพบของสายสุขภาพตัวจริง!

บอกต่อได้เลย—แล้วแท็กเพื่อนสายคลีน สายชิมมาด้วยกัน!
แล้วมาเจอกันที่ THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025
สุขภาพดี... ชิมได้! ช้อปได้! อินได้จริง!

จัดโดย:
จังหวัดยโสธร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร













ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้!
ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้!
ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้!
ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้!
ยโสธรชวนชิม! THE FOODISM SHOW YASOTHON 2025 เปลี่ยนทุกคำว่า "สุขภาพดี" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจับต้องได้!
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น