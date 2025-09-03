(คลิป)ชุดปราบยาเสพติด ตชด.อุบลฯจับยาบ้า 1.7 ล้านเม็ด ผู้ต้องหา 4 คน

อุบลราชธานี-ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี บุกรวบตัวขบวนค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า 1.7 ล้านเม็ด ขณะตระเวนนำยาบ้าส่งให้ลูกค้าในจังหวัดอีสาน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้( 3 ก.ย.)พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และ พ.ต.อ.กวีพงษ์ ชลการ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ.อุบลราชธานี แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาบ้าจำนวน 4 คน พร้อมของกลางยาบ้า 1,700,000 เม็ด รถยนต์ 2 คัน ขณะเข้าพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์
ทั้งนี้สืบเนื่องจากชุดสืบสวนพบว่า นายยุทธพิชัย หรืออาร์ต สิงห์สิทธิ์ กับนายวาคิน หรือกิ๊ก ภิญโญ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ มีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทย-ลาว ส่งให้ลูกค้าตอนในของจังหวัดอีสานตอนล่างและตอนบน จึงเฝ้าติดตามดูคนทั้งสองนานหลายสัปดาห์
จนเมื่อวานนี้ พบว่านายยุทธพิชัย และนายวาคินนำรถอีซูซุดีแม็กสีขาวทะเบียน ผว.3173 ขอนแก่น และรถนำทางโตโยต้ายาริสสีเทาทะเบียน ชย 2317 นครราชสีมา มีนายกฤษดากร หรือกอล์ฟ ทองอาบ และนายเจษฎาภรณ์ หรือเค้ก บุตรสอน ลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนมาที่จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนมุ่งหน้าไปที่จังหวัดยโสธร และเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์
จึงเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 พร้อมยาบ้าจำนวน 1.7 ล้านเม็ดที่ซุกซ่อนไว้ในที่นั่งตอนในของรถอีซูซุดีแม็ก และโทรศัพท์ใช้ติดต่อกับนักค้ายาบ้าจำนวน 6 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 4 คนให้การรับสารภาพ จะนำยาบ้าทั้งหมดส่งให้กับลูกค้าตามรายทางตามที่ได้รับคำสั่งจากนายทุนค้ายาเสพติดชาวลาว จึงแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายดำเนินคดีต่อไป