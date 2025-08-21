ตร.ทางหลวงชุมพรดักจับซีวิคท้ายห้อยลอบขนยาบ้า 1 ล้านเม็ด

ตำรวจทางหลวงชุมพรตาไว เรียกเก๋งซีวิคท้ายห้อยตรวจพบยาบ้า 1 ล้านเม็ด โชเฟอร์สารภาพรับยาจากชลบุรีไปส่งเครือข่าย จ.ตรัง ได้ค่าจ้าง 6 หมื่นบาท
วันนี้ (21 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสอบกลาง (บช.ก.)พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชลผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.แถลงผลจับกุม นายสุริยา อายุ 49 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 1 ล้านเม็ด ได้บริเวณทางหลวงหมายเลข 41 ( เอเชีย ) กม.18+400 (ขาล่องใต้) ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร
พ.ต.ท.กล้า กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพร ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบสังเกตเห็น รถเก๋งฮอนด้า ซีวิค สีบรอนซ์น้ำตาล มีพฤติกรรมน่าสงสัย เนื่องจากติดฟิล์มดำทึบผิดปกติ คาดว่าจงใจจะใช้รถยนต์ในการอำพรางบรรทุกสิ่งของผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงท้ายรถคันดังกล่าวมีลักษณะห้อยต่ำ คล้ายบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักจำนวนมาก
พ.ต.ท.กล้า กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบทะเบียนทราบว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งต่อมาเมื่อผู้ขับขี่รถคันต้องสงสัยได้พบกับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ขับขี่กลับชะลอความเร็ว แสดงอาการพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจสอบ พบกระสอบปุ๋ยสีขาว 5 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยสารและท้ายรถ ซึ่งเมื่อเปิดกระสอบออกมาพบเป็น “ยาบ้า” บรรจุแท่งพลาสติกอย่างแน่นหนา จำนวน 100 มัด จำนวน 1,000,000 เม็ด
สอบสวน นายสุริยา รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้าง จากนายเอ (นามสมมติ) จำนวน 60,000 บาทให้รับยาเสพติดล็อตใหญ่ จากพื้นที่ จ.ชลบุรี ไปส่งในพื้นที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แต่ยังไม่ทันส่งของถึงที่หมายก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน จึงนำตัวพร้อมยาบ้าของกลางส่ง พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป