ตร.เสนา รวบ “อ๊อด เชิดฉาย” เอเย่นต์ยาบ้ารายใหญ่ คาบ้านพัก ยึดของกลางกว่า 1,200 เม็ด

พระนครศรีอยุธยา– ตำรวจ สภ.เสนา บุกรวบ
“อ๊อด
เชิดฉาย” เอเย่นต์ยาบ้ารายสำคัญในพื้นที่สามกอ คาบ้านพัก
พร้อมยาบ้ากว่า1,200 เม็ด
หลังสืบทราบใช้บ้านเป็นจุดกระจายยาให้ผู้เสพในชุมชน
วันนี้ (2 ก.ย.) พ.ต.อ.โกมล กลิ่นประชุม ผกก.สภ.เสนา ได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงสั่งการให้ ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ ชำนิถิ่นเถื่อน, ร.ต.อ.วริศ จันทโชติ, ร.ต.ต.ภฤศ ไวยนาค เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว จนพบพฤติกรรมต้องสงสัยที่บ้านเลขที่ 29/4 ม.3 ต.สามกอ
ต่อมาเวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่วางแผนเฝ้าติดตาม ก่อนบุกตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบเจ้าของบ้านคือ นายธานี หรือ “อ๊อด เชิดฉาย” อายุ 44 ปี นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านในท่าทีพิรุธ เมื่อตรวจค้นภายในบ้านพบยาบ้า 17 เม็ดซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงนอน และยังพบกล่องพัสดุหลังตู้เสื้อผ้าชั้น 2 ภายในบรรจุยาบ้าอีก 1,226 เม็ด รวมของกลางทั้งหมด 1,243 เม็ด
สอบสวนนายธานี ให้การรับสารภาพว่ายาทั้งหมดเป็นของตนเอง ซื้อมา 10 ถุง ราคา 1,800 บาท เพื่อนำมาขายปลีกในราคาเม็ดละ 20 บาท ให้กับผู้เสพในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังขายไม่หมดก็ถูกจับกุมเสียก่อน
เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เสนา ดำเนินคดีข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”