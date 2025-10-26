(ชมคลิป) ALL Rice แอปพลิเคชันที่ปรึกษาชาวนาไทย ตัวช่วยตั้งแต่เตรียมปลูกจนถึงการขาย ตอบโจทย์เรื่องข้าวได้ทุกขั้นตอน

“All Rice” แอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาโดย กรมการข้าว ระบบที่ปรึกษาของชาวนาไทย ที่มุ่งหวังช่วยชาวนาให้ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนการปลูกลง โดยแอปฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่ชาวนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่นหัวข้อ “ปฏิทินข้าว” ที่ให้ผู้ใช้งานเลือกพันธุ์ข้าวที่ปลูก วิธีการปลูกและวันที่ปลูก และเลือกคำสั่ง “วางเผนการปลูก” ระบบจะแสดงระยะในการดูแลข้าวตั้งแต่ก่อนปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว พร้อมคำแนะนำในการดูแลข้าวในแต่ละระยะ
แอปพลิเคชัน All Rice สามารถตอบโจทย์ชาวนาไทยที่ต้องเผชิญความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งในด้านสภาพภูมิอากาศ โรคพืช ราคาข้าว แอปพลิเคชัน All Rice จึงถือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้อนข้อมูลให้ชาวนาได้นำไปวางแผนการเพาะปลูกข้าวในแต่ละฤดูกาล และช่วยลดความเสี่ยงในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการปลูกข้าวได้อย่างตรงจุด