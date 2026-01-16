“พาณิชย์”เผยกฎกระทรวงแลกจดสินค้า GI คู่เจรจา FTA มีผลบังคับใช้แล้ว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่ได้มาด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนรายการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2569 มีผลบังคับใช้แล้ว เปิดทางให้การยื่นจดทะเบียน GI กับประเทศคู่เจรจา FTA ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น นำไปสู่การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้า GI ระหว่างกัน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่ได้มาด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนรายการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2569 ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา โดยกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบและขึ้นทะเบียน GI ของต่างประเทศในไทย ภายใต้กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งยังคงยึดหลักความโปร่งใสในการขึ้นทะเบียนตามกระบวนการปกติของ พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 โดยมีกระบวนการประกาศโฆษณา เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านและโต้แย้งการคัดค้านคำขอขึ้นทะเบียน ตลอดจนการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียน GI เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนรายการสินค้าที่ไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA จะให้การขึ้นทะเบียนและคุ้มครอง GI ระหว่างกัน จะมีผลต่อเมื่อการเจรจา FTA นั้นบรรลุผลและใช้บังคับแล้วเท่านั้น หากไทยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลง FTA กับประเทศคู่เจรจาได้ จะถือว่ากระบวนการยังไม่สมบูรณ์และไทยจะยังไม่ให้การคุ้มครอง GI สินค้าดังกล่าว ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นประโยชน์กับสินค้า GI ไทยที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศด้วย เพราะจะช่วยให้การขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว สร้างโอกาสทางการค้าให้กับ GI ไทย ขณะเดียวกัน ยังส่งผลดีต่อชุมชนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ไทยที่ต้องการไปเปิดตลาดและขึ้นทะเบียน GI ในต่างประเทศ ต้องเร่งยกระดับและพัฒนาสินค้า GI ไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
นางอรมนกล่าวว่า กรมยังคงมุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสินค้า GI ของไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทยรวม 273 รายการ โดยเป็น GI ของต่างประเทศ เช่น ไวน์บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน (อิตาลี) แชมเปญ (ฝรั่งเศส) ไอริช วิสกี้ (ไอร์แลนด์) เชอรี่ฮิกาชิเนะ (ญี่ปุ่น) กาแฟบวนมาถวด (เวียดนาม) รวม 25 รายการ และเป็น GI ของไทยเอง 248 รายการ สร้างมูลค่าตลาดสินค้า GI ไทยโดยรวมกว่า 114,000 ล้านบาท ขณะที่ GI ไทยที่ไปขึ้นทะเบียนในต่างประเทศมี 10 รายการ ใน 33 ประเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ในสหภาพยุโรป มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (ในสหภาพยุโรป มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) กาแฟดอยช้าง (ในสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น) มะขามหวานเพชรบูรณ์ (ในเวียดนาม) ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (ในมาเลเซีย) เป็นต้น
สำหรับการคุ้มครอง GI ไทยในต่างประเทศ นอกจากจะช่วยขยายตลาดส่งออกให้กับสินค้า GI ไทยแล้ว ยังช่วยเผยแพร่ชื่อเสียง ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของไทย ผ่านสินค้า GI เหล่านี้ได้อีกด้วย นับเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่น และสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน