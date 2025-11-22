รมว.ธรรมนัส ลุย สุรินทร์ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิ เน้นพัฒนาคุณภาพข้าว

รัฐมนตรีเกษตรฯ บุกสุรินทร์ฝากอธิบดีกรมการข้าวยกระดับข้าวหอมมะลิไทย แข่งขันในตลาดโลก
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการตลาดที่ยั่งยืน โครงการข้าวอินทรีย์ อีสานล้านไร่ และ โครงการวัน วัน วัน รับซื้อข้าวเพื่อชาวนาราคาเป็นธรรม โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอานนท์ นนทรีย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงผลักดันข้าวหอมมะลิไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว มุ่งขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการแปลงนาอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมถึงการส่งเสริมการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้ข้าวหอมมะลิของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป้าหมายสำคัญคือจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“จังหวัดสุรินทร์เป็น 1 ใน 5 จังหวัดของ “ทุ่งกุลาร้องไห้” ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับประเทศ และเป็นสินค้า GI ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร์ยังมีความเข้มแข็งด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างตลาดให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ที่ผมได้มาตรวจเยี่ยมในวันนี้ เป็นสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวในราคาที่เป็นธรรม และสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังสหภาพยุโรป โดยใช้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ ผมได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพ โดยไม่จำเป็นต้องปลูกในปริมาณที่มาก แต่ต้องปลูก ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยกับผู้บริโภค ทั้งยังเป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว