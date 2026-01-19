"อนุทิน" ปิดท้ายหาเสียงเดินตลาดเซฟวันโก แยกคปอ. ช่วย "เอก สายไหม" ปชช.ยังขอถ่ายรูปคึกคัก

นายกฯ หาเสียงช่วงค่ำปิดท้ายเดินตลาดเซฟวันโก แยกคปอ. ช่วย "เอก สายไหม" ปชช.ยังขอถ่ายรูปคึกคัก พร้อมแวะซื้อของกินก่อนกลับ
วันนี้ (19ม.ค.) จากนั้นเวลา 19.10 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ลงพื้นช่วงค่ำช่วยนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ “เอก สายไหมต้องรอด” ผู้สมัคร สส.เขต 11 พรรคภูมิใจไทย หาเสียงต่อที่ตลาดเซฟวันโก แยกคปอ. โดยเมื่อเดินทางถึงผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาด เข้ามาขอถ่ายรูปกับนายอนุทิน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ยังได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาขอถ่ายภาพ ก่อนที่นายอนุทินได้แวะซื้อของกินตามร้านต่างๆและเดินทางกลับ