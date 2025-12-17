ภูมิใจไทย คึกคัก! คนดังแห่สมัคร สส.กทม. - สส.เขต ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (17 ธ.ค.) วันที่สาม พรรคภูมิใจไทยเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยวันนี้ว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ทยอยเดินทางมาสมัครจำนวนมาก ประกอบด้วย น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์, นายถนอม อ่อนเกตุพล, นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ, นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์, นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์, น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา, น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช, น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ, นางศลิษา สิงหเสนี, นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ, นางลลิตา ฤกษ์สำราญ, นายศุกล กุลสิงห์, นายสุขสันต์ แสงศรี, นายรณชัย สังฆมิตรกุล, น.ส.กาญจนา ภวัครานนท์, นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ, ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม, น.ส.เจณิสตา เตชะโสภณมณี, นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี, นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ, น.ส.ธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ, นายศิลปชัย บุญราย, นายธนพล ชื่นพาณิชยกุล, นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง, นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง, ดร.อำพล ขำวิลัย, นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง, นายทวนชัย นิยมชาติ, ดร.อำพล ขำวิลัย, นายพีรสรณ์ จิรพิชิตชัย
ขณะที่ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ในภาคต่างๆ และ สส.บัญชีรายชื่อ ได้ทยอยมาสมัครอย่างต่อเนื่อง อาทิ นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ หรือนายก เบี้ยว สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ, นายอภิวัฒน์ จ่าตา ว่าที่ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต 5, นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ลงแทน นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ผู้เป็นพ่อ เช่นเดียวกับ นางสาวเบญญา มุ่งเจริญพร ว่าที่ผู้สมัคร สส.สุรินทร์ เขต 1 ที่ลงแทน นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ผู้เป็นพ่อ ที่สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ