นายกฯเบี้ยว-มนัสนันท์ ย้ายเข้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมลงสมัครเลือกตั้งในนาม ภท.

วันนี้ (15 ธ.ค.68) นายกฤษดา หลีนวรัตน์ หรือ นายกฯเบี้ยว เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ บุตรชาย และอดีต สส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เพื่อสมัครสมาชิกพรรค และลงสมัครเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย หลังนายมนัสนันท์ โพสต์เฟซบุ๊ก ลาบ้านเก่าเมื่อเช้าวันนี้
ทั้งนี้ บรรยากาศพรรคภูมิใจไทยเป็นไปอย่างคึกคัก ถือเป็นวันแรกที่พรรคเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อให้ทันกรอบระยะเวลา 30 วันที่ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา อดีต สส.และกลุ่มการเมืองต่างทยอยเดินทางเข้าสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
