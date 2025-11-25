xs
กู้ภัยสว่างฯ ตราด เปิดรับสิ่งของช่วยพี่น้องชาวใต้ ส่งด่วนทางเครื่อง 30 พ.ย.นี้

ตราด - กู้ภัยสว่างฯ ตราด เปิดรับสิ่งของช่วยพี่น้องชาวใต้ ส่งด่วนทางเครื่อง 30 พ.ย. นี้ วางแผน 2 ส่งกำลังช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (25 พ.ย.) นายพิสิฐ เจริญสุข นายกสมาคม สว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน จ.ตราด ได้เรียกประชุมด่วนฝ่ายงานกู้ภัยฯ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ รองนายกฯ และหัวหน้าเขตทุกจุด เข้าร่วม

ในที่ประชุมได้มีมติยกมือเห็นชอบในการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่เวลา 12.00 น.วันนี้ -30 พ.ย. 2568 โดยสิ่งของที่ต้องคือ ยากันยุง ซอฟเฟล แพมเพริส ผ้าอนามัย สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เทียน ไฟแช็ก ไฟฉาย ยาแก้ปวด พลาสเตอร์ยา ยาสามัญ ปลากระป๋อง อาหารสำเร็จรูป

งดรับน้ำ ข้าวสาร เสื้อผ้า โดยตั้งจุดเปิดรับสิ่งที่ที่สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด (หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพตราด)


นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ รองนายกฯ เผยว่าการเปิดรับบริจาคในครั้งนี้ มีเงื่อนไขสำคัญเพื่อความคล่องตัวในการขนส่งทางอากาศ โดยจะเน้นรับบริจาคเฉพาะอาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ขนมปัง และอาหารที่ทานได้ง่าย ซึ่งในช่วงบ่ายของวันที่ 29 พ.ย.2568 เจ้าหน้าที่จะลำเลียงสิ่งของทั้งหมดเดินทางไปยัง จ.จันทบุรี เพื่อสมทบกับทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูฯ จันทบุรี นำส่งต่อไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อโหลดสัมภาระขึ้นเครื่องบินขนส่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ในวันที่ 30 พ.ย. นี้

"อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตราดทุกท่าน มาร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวสงขลาที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่สำนักงานใหญ่ หน้า รพ.กรุงเทพตราด ตามวันและเวลาดังกล่าว"

นายจีรวัฒน์ ยังเผยอีกว่าสมาคมฯ ยังแผนในระยะที่ 2 คือการเตรียมความพร้อมสำหรับ "ฟื้นฟู" หลังระดับน้ำเริ่มลดลง โดยจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือน สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด








