สาวผวาถูกหนุ่มข้างห้องข่มขู่ เอาแม่กุญแจมาล็อก-ลากถังแก๊สมากระแทกประตู

สาวผู้เสียหายเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ถูกหนุ่มข้างห้องเขียนข้อความข่มขู่ เอาแม่กุญแจมาล็อก และลากถังแก๊สมากระแทกประตูหน้าห้อง
วันนี้ (12 ส.ค.) หญิงสาวผู้เสียหายเดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือ กับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกชายหนุ่มข้างห้องมีพฤติกรรมแปลกชอบเขียนกระดาษข่มขู่ นําแม่กุญแจมาล็อกห้องและลากถังแก๊สมากระแทกหน้าห้อง
ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า เหตุเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา มีคนนํากระดาษเขียนว่า “อย่าลํ้าเส้น” มาติดหน้าห้อง ตอนแรกไม่รู้เป็นใครและไม่ได้ติดใจอะไร ต่อมาวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ลูกสาวโทร.มาบอกว่า มีผู้ชายเดินมานําแม่กุญแจมาล็อกหน้าห้อง ตนเองจึงไปแจ้งตํารวจ ซึ่งตํารวจได้มีการตักเตือน แต่ยังไม่ได้จับกุม จากการดูกล้องวงจรปิดเห็นหน้าผู้ก่อเหตุชัดเจน อีกทั้งหลังล็อกห้องมีการชูนิ้วกลางใส่กล้องวงจรปิดอีกด้วย
กระทั่งเขาได้ลากถังแก๊สมากระแทกหน้าห้องอย่างดัง ตนจึงเปิดประตูไปคุยถามว่ามี “น้องปัญหาอะไรกับพี่” เขาบอก “ไม่มี แล้วพี่ลํ้าเส้นผมทําไม” ตนเองยืนยันไม่เคยลํ้าเส้นใคร หลังจากนั้น เขาพูดทิ้งท้ายว่า “ถ้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้พี่ต้องดูแลและรับผิดชอบตัวเองให้ได้นะ” ซึ่งคําพูดเขาทําให้ตนรู้สึกกลัวและกังวลใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในห้องมีแต่ผู้หญิง 4 คน เกรงว่าเขาจะเอาถังแก๊สมาจุดไฟเผาห้อง เบื้องต้นทางตํารวจได้โทร.หาแม่ผู้ก่อเหตุ ทางแม่เขาบอกว่า ลูกน่าจะเล่นยา ให้ตํารวจจับไปเลย
ด้าน นายเอกภพ ระบุว่า เบื้องต้นได้ประสานไปยัง ผกก.สน.คันนายาว เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วงบ่ายวันนี้