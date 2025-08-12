แม่ร้องถูกลุงเพื่อนบ้านล่อลวงลูกสาว 4 และ 6 ขวบ ไปอนาจารหลายครั้ง ซ้ำ ตร.ไม่รับแจ้งความ

แม่พาลูกสาววัย 4 และ 6 ขวบ เข้าขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกลุงเพื่อนบ้านวัย 60 ปี ล่อลวงไปกระทำอนาจารหลายครั้ง อีกทั้งตำรวจยังไม่รับแจ้งความ ล่าสุด คนก่อเหตุหนีไปแล้ว
วันนี้ (12 ส.ค.) นางเอ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพแม่บ้าน และ นางบี (นามสมมติ) อายุ 30 ปี อาชีพขายลูกชิ้นทอด ซึ่งเป็นพี่สะใภ้ ได้พาลูกสาวและหลานสาว คือ ด.ญ.ซี (นามสมมติ) อายุ 6 ขวบ นักเรียนชั้น ป.1 และ ด.ญ.ดี (นามสมมติ) อายุ 4 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ซึ่งทั้งสองคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันย่านคลองเตย เดินทางเข้าพบ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจ “สายไหมต้องรอด” เพื่อร้องเรียนว่าลูกสาวและหลานสาวของเธอถูกลุงเพื่อนบ้านวัย 60 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในแฟลตเดียวกัน กระทำอนาจารหลายครั้ง โดยทุกครั้งจะให้ตุ๊กตาเป็นของติดมือกลับมา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อาคารแฟลต 23 ชุมชนโรงหมู ถนนอาจณรงค์ แขวงและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงปี 2567 จนถึงปัจจุบัน
นางบี (นามสมมติ) อายุ 30 ปี แม่ของ ด.ญ.ดี วัย 4 ขวบ ผู้เสียหาย กล่าวว่า ลูกสาวของตนเพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า ก่อนหน้านี้ 2 วัน ลูกสาววัย 4 ขวบ และหลานสาววัย 6 ขวบ ถูกลุงเพื่อนร่วมแฟลตเรียกเข้าไปเอาขนมในห้อง จากนั้นมีการบอกให้เด็กไปแต่งหน้าให้สวยๆ และพูดว่าเป็นเมียลุง ก่อนจะถอดกางเกงและกระทำอนาจารโดยใช้มือและลิ้นกับเด็กทั้งสองคนในห้องพักเดียวกัน
หลังจากทราบเรื่อง นางบี ได้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าเรือ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้า จึงไม่สามารถทำอะไรได้ เธอจึงกลับมาและเข้าไปหาลุงวัย 60 ปี ผู้ก่อเหตุทันที และถามว่าได้กระทำอนาจารลูกสาวและหลานสาวจริงหรือไม่ ซึ่งผู้ก่อเหตุยืนยันว่าไม่เคยทำ เพียงแต่หอมแก้มเท่านั้น แต่คำให้การของเด็กทั้งสองคนยืนยันตรงกันว่าถูกกระทำอนาจารจริง หลังจากวันนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้หายออกจากห้องพักไป
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวเด็กทั้งสองคนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกาย นางบีต้องการให้เจ้าหน้าที่จับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ เพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจเคยทำกับเด็กคนอื่นมาก่อน และยังกังวลใจว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขณะกระทำอนาจารไว้ด้วย
ด้าน นายเอกภพ ระบุว่า พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุหากทำจริง ถือว่าเลวทรามมาก ส่วนตัวเชื่อคำให้การของเด็ก และเชื่อว่า ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงแค่เด็กสองคนนี้ โดยมีพฤติกรรมคือมีการให้ตุ๊กตาทุกครั้งที่กระทำอนาจาร ซึ่งเป็นภัยสังคมอย่างยิ่ง จึงอยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าเรือ ให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวน และจะประสานหน่วยงาน พม. ให้เข้ามาดูแลสภาพจิตใจของเด็กหญิงทั้งสองคนต่อไป