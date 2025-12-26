ภท.เปิดชื่อว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.ทั้ง 33 เขต “คนดัง-อดีต สส.” พรึบ! "ศุภมาส-เอกนัฏ" พร้อมนำทัพ

“พรรคภูมิใจไทย” เปิดชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. ทั้ง 33 เขต “คนดัง - อดีต สส.” พรึบ! "ศุภมาส-เอกนัฏ" พร้อมนำทัพไปสมัคร
เมื่อวันที่ (26 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย ได้เปิดรายชื่อบุคคลที่จะรับสมัครเลือกตั้ง สส. กทม. จำนวน 33 เขต ซึ่งปรากฎชื่อ ดังนี้
เขต 1: นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา
เขต 2: นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
เขต 3: นายสาโรจน์ ต่อเทียนชัย
เขต 4: นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
เขต 5: นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
เขต 6: นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์
เขต 7: รศ.ลลิตา ฤกษ์สำราญ
เขต 8: นายฤกษ์อารี นานา
เขต 9: นางสาวณัฐวริณธร บวรภัควุฒิสิริ
เขต 10: นายรณกร เชียรวิชัย
เขต 11: นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ
เขต 12: นางศลิษา สิงหเสนี
เขต 13: นายศุกล กุลสิงห์
เขต 14: นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
เขต 15: นายถนอม อ่อนเกตุพล
เขต 16: นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ
เขต 17: นายสุขสันต์ แสงศรี
เขต 18: นายรณชัย สังฆมิตรกุล
เขต 19: นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์
เขต 20: นายธนสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง
เขต 21: นายทวนชัย นิยมชาติ
เขต 22: นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ
เขต 23: ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม
เขต 24: นางสาวเจณิสตา เตชะโสภณมณี
เขต 25: นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
เขต 26: นายโชติพิพัฒน์ เดชะโสภณมณี
เขต 27: นายศิลปชัย บุญราย
เขต 28: นางสาวมัญดา อัฐจินดา
เขต 29: นางสาวธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ
เขต 30: ดร.อำพล ขำวิลัย
เขต 31: นายธนพล ชื่นพาณิชย์กุล
เขต 32: นางสาวศุภิกา พัฒน์ธนันภู
เขต 33: นายอรรทิดย์ฌาณ คูหาเรื่องรอง
ทั้งนี้ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ เวลา 06.30 น. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี เหรัญญิกพรรค หัวหน้าทีม กทม. พร้อมด้วยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ นายเกรียงยศ สุดลาภา ผู้รับผิดชอบ การเลือกตั้ง พื้นที่ กทม. พรรคภูมิใจไทย จะนำ ผู้สมัคร สส.กทม. ทั้ง 33 เขต สมัครรับเลือกตั้ง ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร ไทย- ญี่ปุ่น
หลังจากที่ผู้สมัครได้หมายเลขเรียบร้อยแล้ว ทีมของพรรคภูมิใจไทย จะได้เดินทางไปสักการะขอพรยังศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปหาเสียง