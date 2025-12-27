"ศุภมาส-เอกนัฏ" นำผู้สมัครภท.สมัครเลือกตั้งกทม. ได้หมายเลขครบแล้ว

"ศุภมาส - เอกนัฏ" นำทัพผู้สมัคร สส.กทม. ภูมิใจไทย ลงสมัครเลือกตั้ง ได้หมายเลขผู้สมัคร ครบทุกคน
วันที่ (27 ธันวาคม 2568) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ นายเกรียงยศ สุดลาภา ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งพื้นที่ กทม. พรรคภูมิใจไทย นำผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง เดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งที่ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย- ญี่ปุ่น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ภายหลังจากกการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพหานคร ปรากฏว่า ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข ดังนี้
เขต 1 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา ได้หมายเลข 1
เขต 2 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ได้หมายเลข
4
เขต 3 นายสาโรช ต่อเทียนชัย ได้หมายเลข 12
เขต 4 นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ได้หมายเลข 6
เขต 5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ได้หมายเลข 4
เขต 6 นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ได้หมายเลข 13
เขต 7 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ ได้หมายเลข 6
เขต 8 นายฤกษ์อารี นานา ได้หมายเลข 13
เขต 9 น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ ได้หมายเลข 6
เขต 10 นายรณกร เชียรวิชัย ได้หมายเลข 13
เขต 11 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ได้หมายเลข 13
เขต 12 นางศลิษา สิงหเสนี ได้หมายเลข 13
เขต 13 นายศุกล กุลสิงห์ ได้หมายเลข 3
เขต 14 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ได้หมายเลข 13
เขต 15 นายถนอม อ่อนเกตุพล ได้หมายเลข 5
เขต 16 นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ได้หมายเลข 2
เขต 17 นายสุขสันต์ แสงศรี ได้หมายเลข 4
เขต 18 นายรณชัย สังฆมิตรกุล ได้หมายเลข 5
เขต 19 น.ส.กาญจนา ภวัครานนท์ ได้หมายเลข 9
เขต 20 นายธนสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง ได้หมายเลข 2
เขต 21 นายทวนชัย นิยมชาติ ได้หมายเลข 4
เขต 22 นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ ได้หมายเลข 8
เขต 23 ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ได้หมายเลข 1
เขต 24 น.ส.เจณิสตา เตซะโสภณมณี ได้หมายเลข 5
เขต 25 นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ ได้หมายเลข 3
เขต 26 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ได้หมายเลข 10
เขต 27 นายศิลปชัย บุญราย ได้หมายเลข 5
เขต 28 น.ส.มัญดา อัฐจินดา ได้หมายเลข 1
เขต 29 น.ส.ธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ ได้หมายเลข 5
เขต 30 ดร.อำพล ขำวิลัย ได้หมายเลข 2
เขต 31 นายธนพล ชื่นพาณิชยกุล ได้หมายเลข 2
เขต 32 นายหมวดตรี ศุภิกา พัฒน์ธนันภู ได้หมายเลข 1
เขต 33 นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง ได้หมายเลข 10