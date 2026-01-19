นายกฯ ลั่นปราบสแกมเมอร์เต็มที่ทุกวัน ยึดหลายหมื่น ล. ชี้ปมคนไทยหนีจากเขมรถ้าออกถูกกลับมาก็ถูก

“อนุทิน” ยันปราบสแกมเมอร์เต็มที่ทุกวัน เผย 3-4 เดือน ยึดทรัพย์หลายหมื่นล้าน บอกปมคนไทยหนีจากเขมรถ้าออกถูกต้อง-กลับเข้ามาก็ถูกต้อง
วันนี้ (19 ม.ค.) เมื่อเวลา 16.35 น. ที่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าวคนไทยที่เป็นสแกมเมอร์ หลบหนีจากประเทศกัมพูชาเข้ามาประเทศไทยจะมีแผนรองรับอย่างไร ว่า เรื่องสแกมเมอร์เราก็ปราบของเราเต็มที่อยู่แล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รายงานตนแทบทุกวัน ว่า ได้มีการปราบปรามอย่างไร ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ ยืนยันไทยมีมาตรการเต็มที่สำหรับเรื่องนี้ ทั้งการป้องกันปราบปรามและยึดทรัพย์ วันนี้ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ก็หลายหมื่นล้านบาทแล้ว ยึดทรัพย์ยาเสพติดหมื่นกว่าล้านบาท แค่ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา พวกพวกเราก็ทำเต็มที่
เมื่อถามว่า มีบางส่วนที่เป็นคนไทยได้หนีมาจากกัมพูชามีมาตรการรองรับเรื่องนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า อยู่ที่ว่าเขาออกมาอย่างไร ถ้าเขาออกไปด้วยความถูกต้อง เขาก็กลับด้วยความถูกต้อง