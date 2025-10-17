ปปง.เผยผลตรวจประวัติ “เบน สมิธ” ไม่พบเคยถูกดำเนินคดีฟอกเงิน-อายัดทรัพย์

ปปง.แจ้งผลตรวจสอบประวัติ "เบน สมิธ" ไม่พบเคยถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน หรือ เคยถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน
วันนี้ (17 ต.ค.) นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหนังสือที่ปง.00042.2/2224 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงนายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายเบน สมิธ เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อมูลคดี
โดยมีใจความว่า อ้างถึง หนังสือของท่าน ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายเบน สมิธ ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยันข้อมูลว่านายเบน สมิธ หรือนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjamin Mauerberger) เคยถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดีโดยสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงาน ปปง.) หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (7) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแจ้งว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. ไม่ปรากฎข้อมูลการถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่อย่างใด
อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้มีหนังสือแจ้งนายธนดล เกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อมูลของนายเบน สมิธ หรือนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjamin Mauerberger) ในฐานข้อมูลของดีเอสไอแล้ว ไม่พบว่านายเบน สมิธ เป็นผู้ที่เคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ในฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน ดีเอสไอ ยังไม่ได้รับมอบหมาย หรือรับเรื่องร้องทุกข์ให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องการกระทำพฤติการณ์ใดของนายเบน สมิธ แต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"ดีเอสไอ" ตรวจฐานข้อมูล "เบน สมิธ" ไม่พบประวัติถูกดำเนินคดี