"ดีเอสไอ" ตรวจฐานข้อมูล "เบน สมิธ" ไม่พบประวัติถูกดำเนินคดี

จากกรณีมีการนำเสนอข่าวสารต่างประเทศว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สหรัฐอเมริกา ได้เสนอร่างกฎหมาย เพื่อจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจร่วมกันเพื่อปราบปรามและปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่กระทำการฉ้อโกงทางออนไลน์ต่อชาวอเมริกัน ในสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 18 ก.ย.68 ซึ่งปรากฎว่ามีชื่อของ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ รวมอยู่ด้วยนั้น ขณะที่ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทนายความให้กับนายเบนจามิน ได้เดินหน้าขอตรวจสอบ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายธนดล ได้ยื่นฟ้องคดี นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท และนายธนดล ยังได้มีการไปยื่นหนังสือให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของนายเบนจามิน ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (16 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหนังสือด่วนที่สุด ยธ 0816/3530 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เรียน นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบฐานข้อมูล
ตามที่ท่านในฐานะผู้รับมอบอำนาจของ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjamin Mauerberger) หรือ นายเบน สมิธ (ผู้เสียหาย) ได้ยื่นหนังสือต่อต่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ โดยขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียหาย เคยถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดีโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือไม่ อย่างไร โดยขอให้ยืนยันผลการตรวจสอบเป็นหนังสือ นั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ฐานข้อมูลหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjarnin Mauerberger) หรือ นายเบน สมิธ แต่อย่างใด
ลงนามโดย ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีดีเอสไอ
ทั้งนี้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบว่านายเบนจามิน เป็นผู้ที่เคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ในฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด จึงได้มีการตอบกลับเอกสารดังกล่าวเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยังไม่ได้รับมอบหมาย หรือรับเรื่องร้องทุกข์ให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องการกระทำ/พฤติการณ์ใดของนายเบนจามิน แต่อย่างใด