ป.ป.ช.ขอข้อมูลปปง. ปมจนท.รัฐเอี่ยวสแกมเมอร์ข้ามชาติ เล็งตรวจสอบเอาผิด

ป.ป.ช. หารือ ปปง. ขอข้อมูลปมจนท.รัฐเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ พร้อมตรวจสอบเอาผิด
วันนี้ (11 ธันวาคม 2568) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้ นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายธนิต สุวรรณากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าประชุมหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อหารือและประสานข้อมูลร่วมกันในกรณี
1.สำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติ กว่า 10,000 ล้านบาท จึงขอทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่ามีเจ้าพนักงานของรัฐ มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้ดำเนินการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
2. หารือแนวทางบูรณาการข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง พ.ศ. 2568
3.หารือแนวทางการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจ