“ยศชนัน” โต้ปมชายแดนไม่เกี่ยว "ชินวัตร" แต่มาจากการปราบสแกมเมอร์ โวยอย่าเอาชาตินิยมมาล้อเล่น

“ยศชนัน” ลั่น กระแสชาตินิยมไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะนำมาล้อเล่น บอกเป็นเรื่องอ่อนไหว โต้ปัญหาชายแดนโยงตระกูล “ชินวัตร” ย้ำมาจากเหตุไม่พอใจปราบสแกมเมอร์หนัก
วันที่ 24 ธ.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่บางพรรคการเมือง นำประเด็นปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชามาเป็นประเด็นการเมืองว่าพรรคเพื่อไทยที่มีแคนดิเดตนายกฯ มาจากเครือญาติของตระกูลชินวัตร จะยิ่งเป็นปัญหาเรื่องชายแดนมากขึ้นหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยว เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้น คือเราปราบปรามสแกมเมอร์ ในทุกรูปแบบต่างหาก และสามารถทำให้ลดลงได้กว่า 40% ย่อมเกิดความไม่พอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ชาวโลก ล้อมความขัดแย้งนี้เอาไว้ แล้วทำให้ประเทศไทยพิสูจน์ตัวเองว่า สิ่งที่เราทำนั้นถูกต้อง อยากทำให้เป็นลักษณะที่โลกล้อมกัมพูชา ใช้การทูตและการทหาร ไปด้วยกัน ซึ่งสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมด้วย และวันนี้เรื่อง SMEs ก็เป็นเรื่องสำคัญ อย่างน้อยการรักชาติ ก็ต้องรัก Made in Thailand ด้วย
เมื่อถามต่อว่า ปัญหาชายแดน ถูกยกมาเป็นประเด็นกระแสชาตินิยม และพรรคเพื่อไทยก็หนีไม่พ้นที่จะถูกนำเรื่องนี้มาโจมตี นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องชาตินิยม ต้องไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เอามาล้อเล่น เพราะสำคัญและอ่อนไหวกับประชาชน