"สิริพงศ์" โว 38 วันปราบสแกมเมอร์ได้ 35,000 ล้าน มากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา

โฆษกรัฐบาล เผย ปราบสแกมเมอร์ 38 วัน พบเงินหมุนเวียนรวม 35,000 ล้านบาท บอกปราบได้มากกว่าที่ผ่านมา
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถิติการปราบแก๊งสแกมเมอร์ ของรัฐบาลว่า ตลอดระยะเวลา 38 วัน ที่ดำเนินการมา มีรายงานการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ จับโดยมีการจับเคสใหญ่เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลค่าหมุนเวียนต่อปีสูงถึง 15,000 ล้านบาท และล่าสุดที่จับกุมเมื่อวานนี้พบว่ามีวงเงินหมุนเวียนสูงถึง 20,000 ล้านบาท เรียกได้ว่า 38 วันที่ผ่านมา จับเครือข่ายสแกมป์เมอร์ที่มีเงินหมุนเวียนรวม กว่า 35,000 ล้านบาท
เมื่อถามว่า หากเปรียบเทียบกับสถิติก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นอย่างไร นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีสถิติการปราบแสตมป์เมอร์ได้ประมาณ กว่า 1,000 ล้านบาท