นายกฯ ซัดนึกไม่ถึงคนมีการศึกษาเล่นสกปรก โยงอิตาเลียนไทยปล่อย ภท.จัดการ เมินกังวลดิสเครดิต

“อนุทิน” ซัดแรง นึกไม่ถึงคนมีการศึกษาจะเล่นเกมสกปรก หลังอดีตผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ส้ม ปล่อยเฟกนิวส์แม่เป็นดองอิตาเลียนไทย ยันไม่ได้ดำเนินคดีเอง แต่เป็นสิทธิพรรค-ผู้สมัคร ทำได้ หากกระทบคะแนนเสียง ร้องโห ถ้ามัวแต่กังวลสาดโคลน ช่วงเลือกตั้งคงอยู่บ้านดีกว่า
วันนี้ (19 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีอดีตผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 59 พรรคก้าวไกล โพสต์เฟกนิวส์ ว่า นพ.ชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัท อิตาเลียน-ไทย เป็นพี่ชายของมารดา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน จึงเป็นหลานชายแท้ๆ ของ นพ.ชัยยุทธ นั้น
โดย นายอนุทิน ระบุว่า ตนได้เขียนชี้แจงไปแล้ว แม่ตนแซ่เบ๊ แซ่เดียวกับนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นคนกวางตุ้ง เกิดที่ตรอกสุริโยทัย แถววัดดอนยานนาวา ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
“เดี๋ยวนี้ไม่มีหนังสือขายหัวเราะแล้ว สมัยผมเด็กๆ มีหนังสือขายหัวเราะ เขียนอะไรโจ๊ก เขียนอะไรที่มันไม่มีข้อเท็จจริง แต่นึกไม่ถึงว่าคนระดับนี้ เป็นผู้ที่มีการศึกษา จะเล่นเกมสกปรกแบบนี้เท่านั้นเอง”
เมื่อถามว่า จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคเขาก็ว่ากันไป แต่ส่วนตัวตนไม่ได้ถือสาอะไร แต่หากจะทำให้คนเข้าใจพรรคผิด หรือทำให้ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย รู้สึกว่าเดือดร้อน เพราะประชาชนเข้าใจผิด ทำให้อาจจะเสียความนิยม ก็มีสิทธิที่จะไปดำเนินคดี แต่ยืนยันว่า ไม่ได้มาจากตนเอง
เมื่อถามต่อว่า กังวลหรือไม่ ช่วงโค้งสุดท้ายที่เกิดการดิสเครดิต นายอนุทิน ร้องโอ้โห ก่อนจะบอกว่า ถ้ามัวแต่กังวล ก็คงอยู่บ้านดีกว่ามั้ง