นายกฯ ชี้ "วราวุธ" ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ 3 สื่อถึงภท.พูดแล้วทำ บอกท่านใจเด็ดต้องทำให้เห็นว่ายินดีต้อนรับ

"อนุทิน" เผย ‘วราวุธ’ นั่งปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ 3 แสดงให้เห็นภูมิใจไทยพูดแล้วทำ บอกท่านใจเด็ด เราต้องทำให้เห็นว่ายินดีต้อนรับ บอกชมพูบวกน้ำเงินปชช.คงมีความมั่นใจสบายใจว่าพวกเราทุกคนมีความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันนี้ (27ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.10 น. ที่จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประกาศให้นายวราวุธ ศิลปอาชา นั่งสส.บัญชีรายชื่อ อันดับที่ 3 ว่า ท่านใจเด็ดขนาดไหน ท่านเชื่อมั่นในการทำงานระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคของท่าน ท่านถึงยกมาให้ทั้งพรรคเลย เพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยก็ต้องแสดงให้ท่านเห็นถึงการยินดีต้อนรับและความคาดหวังที่พวกเราทุกคนจะมารับใช้ประเทศไทย และพี่น้องชาวไทยทุกคน นี่แสดงให้เห็นว่าพูดแล้วทำ
เมื่อถามว่าวันนี้มาที่จ.สุพรรณเราได้เห็นกับตาไหมว่าจากสีชมพูมาเป็นสีน้ำเงินแรงกระเพื่อมในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า สีชมพูแสดงถึงอะไร ความรัก สีน้ำเงินแสดงถึงสถาบัน ชมพูบวกน้ำเงินพี่น้องประชาชนชาวไทยคงมีความมั่นใจสบายใจว่าพวกเราทุกคนมีความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความชัดเจน
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะสามารถคว้าชัยเหมือนตอนที่เป็นชาติไทยพัฒนา หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พวกเราพูดได้อย่างเดียวว่าพวกเราจะทุ่มเทและทำงานนำเสนอนโยบายให้พี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ ส่วนความเมตตาของประชาชนต้องขึ้นอยู่กับท่าน เราก็ต้องพยายามทำให้ประชาชนเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างที่เราสัญญา ทุกอย่างมัน มันนำไปสู่การปฏิบัติและความสำเร็จ